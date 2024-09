Friis: Potřeboval bych tiskovku i zítra. Změny po hrubkách? Nepanikaříme

Byli jste až příliš bohorovní?

„Byli jsme stoprocentně soustředěni na zápas. Myslím, že jsme hráli dobře v prvním poločase, měli jsme možnosti na to, jak zápas rozhodnout, ale nevyužili jsme jich. A jestli tohle považujete za bohorovnost, pak s tím souhlasím. Udělali jsme pár individuálních chyb, které normálně neděláme. Samozřejmě s tím nejsme spokojeni, protože nejsme zvyklí prohrávat. Musíme to ohodnotit tak, jak to je. Je to první zápas po dlouhé době, který jsme na Letné prohráli. Musíme si to pořádně zanalyzovat, ale byli jsme stoprocentně připraveni, to vám můžu zaručit. Myslím, že jsme sundali nohu z plynu a dali jsme možnost Sigmě dostat se zpátky do zápasu. A taky jsme udělali chyby na obou koncích hřiště. Není to jen o defenzivních hrubkách.“

Jste hodně nespokojený?

„Nesnáším prohrávat. Mí hráči nesnášejí prohrávat. Naše DNA je vyhrávat, takže musíme se zaměřit na to, jak zase nespadnout do takovéhle šlamastyky. Můžeme prohrát, to je součást fotbalu, ale nesnášíme prohrávat. Je to všechno o dobrém tréninku a přípravě mezi zápasy. Je to zápas blbec, kdy je hodně těžké vysvětlit, jak se to stalo a kdy se to stalo. Potřebovali bychom další tiskovku zítra, protože se potřebuji podívat na zápas ještě několikrát, než vám dám jasnější odpověď. Teď se můžeme podívat jen na fakta. Olomouc se do našeho vápna dostala osmkrát za zápas, vystřelila čtyřikrát a dala z toho tři góly. Nezbývá než je opravdu pochválit. To je fotbal.“

Z toho, co říkáte, to trochu vyznívá, že Sigma měla štěstí. Měli přitom vyšší xG, dobře ucpali střed. Měli jste přece jen s jejich hrou problémy?

„Zaprvé nechci říct, že hráli špatně, pochválil jsem je. Ale samozřejmě očekávané góly budou mít vysoké, když se podíváte na to, z jakých pozic skórovali. Myslím, že jsme kontrolovali hru až do stavu 1:1, ale měl jsem pocit, že jsme prostě ubrali. A to si nemůžeme dovolit, povolit v intenzitě a výkonu, protože jsme tak dali protivníkovi šanci dostat se do zápasu. Potřebovali jsme dostat náhradníky do hry i jinou kvalitu a hned jste to viděli, že na pravé straně jsme se hned dostali k několika dobrým centrům. Jenže pak soupeř skóroval, a jak víme, že góly mění náladu utkání.“

Šok na Letné? Polevení Sparty v lize. A ne poprvé. Sigma opanovala střed pole Video se připravuje ...

Je to dobré varování před vražedným říjnem?

„Je to vždy varování, máte pravdu. Nedívám se příliš do budoucna, protože hrajeme v nejtěžší lize světa a v české lize máme taky složité soupeře. Musíme jít krok po kroku. Musíme si dobře zanalyzovat, co jsme udělali dobře i špatně. Ale hlavně na způsob, jak jsme dovolili protivníkovi dostat se zpět do zápasu. Musíme být kritičtí, protože normálně neprohráváme, a když se to stane, musíme se na to pořádně zaměřit.“

Vzhledem k ucpanému středu Sigmy, nechyběl vám ve hře jeden další záložník nebo větší sbíhání hráčů z krajů či hrotu hřiště?

„Dívali jsme se na to a předevčírem jsme tohle trénovali. Věděli jsme, že nám dají prostor na krajích hřiště. Neměli jsme těch příležitostí dost, ale dostali jsme Haraslína do několika možností jeden na jednoho, stejně tak Preciada. I ve vápně jsme si vytvářeli situace, které jsme chtěli, jen jich mělo být víc, a nebyli jsme dostatečně důslední v zakončování akcí. Nemyslím, že by jeden hráč ve středu hřiště navíc mnoho změnil, protože by to ještě víc zahustil. Takže jsme věděli, že cesta nevede středem hřiště. A na konci zápasu jsme museli reagovat, chtěli jsme dostávat Panáka výš, pak jsme ho sundali, upravili rozestavení a zkoušeli toho víc na hrotu. Což vyplývalo i z přirozeného běhu zápasu, byl to závěr utkání a Sigma hrála v deseti.“

Nezamotal vám špatný výkon hlavu, co se týče skládání sestavy?

(dlouze přemýšlí) „Nejsem si jistý, že to bude tak těžké. Jestliže poukazujete na některé naše individuální chyby, nesouhlasím s tím, že by některý hráč neměl kvůli jedné chybě hrát dál. Nepanikaříme kvůli tomu, že prohrajeme zápas, známe naši cestu. Mám jasno v hlavě, co udělat v Německu, a kdo by měl hrát. Uvidíme, jak na tom budou hráči zítra i kvůli zraněním a modřinám. Ale není to tak, že teď když jsme jednou prohráli, tak všechno hoří. Musíme zůstat nohama na zemi, pokračovat v tom, co děláme, zlepšit se a nepanikařit.“