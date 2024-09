Plzeň - Boleslav 1:1. Oba týmy konec zápasu dohrávaly v deseti

Plzeň sice s Boleslaví v lize pojedenácté za sebou neprohrála, ale doma s ní podruhé z posledních tří zápasů jen remizovala. Viktoria nedokázala odčinit porážku 0:3 z minulého kola na Slavii, v nejvyšší soutěži ztratila body podruhé za sebou a potřetí z posledních čtyř duelů a na třetím místě tabulky nevyužila šanci přiblížit se k druhé Spartě. Boleslav podruhé po sobě remizovala a je desátá.

Trenér Viktorie Koubek udělal tři změny v sestavě oproti čtvrtečnímu utkání Evropské ligy ve Frankfurtu, kde jeho svěřenci uhráli remízu 3:3. Jen na lavičce začali Červ, Havel a Matěj Vydra a do zahajovací jedenáctky se dostali Kopic, Slončík a Vašulín.

Západočeši podle očekávání vstoupili do zápasu aktivněji. V úvodu se probíjel do zakončení ze strany Šulc, brankář Trmal mu ale dobře zmenšil úhel. Po 20 minutách domácí otevřeli skóre. Kalvach si před vápnem narazil s Kopicem a jeho jemný centr uklidil zblízka do sítě hlavou Adu. Ghanský útočník navázal na gól ve Frankfurtu a po nedávném příchodu do Viktorie skóroval podruhé.

Hosté zahrozili až v 25. minutě, kdy Ladra přízemní střelou zpoza vápna těsně minul. Dvě minuty před pauzou už Středočeši srovnali. Patrik Vydra z více než 30 metrů napálil tvrdou ranou břevno a Ladra zblízka doklepl odražený míč do sítě. V ligovém ročníku se trefil potřetí a podruhé za sebou.

Po změně stran Koubek dvakrát vystřídal a jeden z čerstvých hráčů Červ si po faulu na svou osobu „vykoledoval“ pro soupeře červenou kartu. Sudí Nehasil sice nejprve Donátovi za hrubý zákrok udělil jen červenou kartu, ale po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace ze záznamu ho vyloučil.

V přesilovce záhy na malém vápně těsně nedosáhl na Jemelkovu přihrávku Šulc. V 62. minutě hosté i v deseti málem otočili stav. Ladra se uvolnil ve vápně a jeho technický pokus na zadní tyč vyrazil brankář Jedlička.

Domácí v početní převaze sice dlouhé minuty obléhali mladoboleslavské vápno, ale k vyloženým šancím to nevedlo. Šulc se v 81. minutě probil z pravé strany do vápna, Trmal však po jeho střílené přihrávce s velkým štěstím zasáhl.

V 85. minutě se síly na trávníky srovnaly, sudí Nehasil totiž po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace vyloučil za zákrok na Kostku i střídajícího Červa. Šlo už o devátou červenou kartu pro hráče v probíhajícím kole, rekord drží deváté dějství sezony 1995/96 s 10 vyloučeními.

Západočeši už vítězný gól nedali ani v osmiminutovém nastavení. Lépe se tak na nadcházející pohárový týden naladila Boleslav, která ve čtvrtek proti Noahu vstoupí do hlavní fáze Konferenční ligy. Pro Viktorii je remíza před domácím soubojem s Ludogorcem Razgrad v Evropské lize velkou ztrátou.