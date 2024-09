Koubek po Boleslavi: Vzpomněl jsem si na Chorého. Adua nepoznával

Kde jsou příčiny remízy s Boleslaví?

„V pasáži zápasu, kdy jsme měli početní převahu, jsme dobývali až devět hráčů stojících ve vápně a kolem šestnáctky. Chyběl nám určitě důraz. Bylo tam hodně centrů, ale většinou končily hlavičkou do náručí brankáře. Nebyli jsme úderní, v boxu jsme nevytvořili ještě větší tlak, abychom tam gól dotlačili.“

Takže vám schází důraz?

„Jsou i jiné možnosti, třeba se k bráně proháčkovat nějakou individuální akcí, v tom jsme spoléhali na Pavla Šulce. Nepodařilo se, to je fotbal, finální kvalita našich akcí nebyla na patřičné úrovni. Je třeba také střílet z druhé vlny. Tohle je asi souhrn příčin naší ztráty. Mrzí nás to, měli jsme zmíněnou početní pasáž využít. Hráči Boleslavi ale bránili dobře. Naše hlavičky neměly patřičnou razanci, nebo se nám třeba náběhem nedařilo utrhnout od hráče. Tam jsou deficity.“

Plánovali jste poločasová střídání Adua a Toma Slončíka?

„Takhle to úplně neplánujeme, i když máme dopředu něco v hlavách. Adu podal po běžecké stránce velký výkon ve Frankfurtu, je to hráč, kterého teprve poznáváme. Boleslavi dal branku, ale pak jsme ho nepoznávali. Jeho nejsilnější zbraní je držení míče zády k bráně, ale on tentokrát neudržel jediný balon. Není úplně zvyklý na cyklus anglických týdnů, nebyl to výkon podle očekávání.“

Hodláte do dalších zápasů víc rotovat obranu?

„Zatím k tomu není důvod. Máme data ze zápasů, ve kterých když se bráníte, hráči nemají takový běžecký výkon, aby byli vyčerpaní nadoraz. Vyhodnotili jsme si, že zatím k rotaci není důvod. Komunikujeme s nimi, zjišťujeme jejich stav. Je to stále tak, že mohou pokračovat. Proti Boleslavi podala obranná trojka velice dobrý výkon. Rozehrávka od Markoviče šla do Adua, pak to Vydra trefil báječně.“

Neplánoval jste nasadit během početní převahy Lukáše Hejdu, aby pomohl při standardních situacích?

„Měli jsme to připravené. Měl chodit na centry, šel by na hřiště a my bychom přešli k rozestavení do dvou stoperů. Překazilo nám to vyloučení Lukáše Červa.“

Jak je na tom mužstvo po psychické stránce? V pěti posledních zápasech jste jen jednou vyhráli.

„Ani nevím, že máme jedinou výhru z pěti zápasů. Bod ze zápasů proti Slavii a Boleslavi, to ztráta samozřejmě je, byť nám evropské zápasy zatím přináší radost. V komplexu výkonů Evropy a ligy je to stav velmi přijatelný. Dneska jsme ztratili, u jiných účastníků evropských pohárů je to možná podobné. Platíme daň z pohárů. Musíte v lize udělat změny a většinou se naruší absolutní souhra základní jedenáctky. Kombinace s poháry je náročná, ale dokážeme se s tím popasovat. Máme bod, chtěli jsme tři, jako tragédii to nevidím. Není třeba panikařit, narazili jsme na silného soupeře.“

Nehodil by se vám v takovém zápase Tomáš Chorý?

„Hrajeme s hráči, které máme. Na Tomáše jsem si samozřejmě vzpomněl, v takovém tlaku, jaký jsme měli proti Boleslavi, by byl jako ryba ve vodě. Je to jen teorie, ale asi by udělal víc práce, než jsme přinesli na hřiště dneska my. Ale je pryč. Kabongo s Durosinmim (oba zranění) jsou také typy do podobného zápasu. Očekáváme, že za to vezme Váša (Daniel Vašulín), představovali jsme si od něj ještě větší tlak, v podobných herních situacích to od něj ještě není ono. Neprosadil se, to je výsledek, tam bychom od něj potřebovali víc. Jako velkej hroťák nám zbyl jenom on. Ani Ricardinha nezatracujeme, dával gól za béčko. Ale to také není typ do tohoto zápasu, je to spíš malý útočník.“

V tabulce ztrácíte na pražské rivaly, vnímáte to jako problém?

„Ženete nás k mistrovskému titulu, ale já jsem realista. Máme kádr s mladými hráči, hrajeme evropskou soutěž, není snadné to utáhnout do absolutních výsledků. Třeba se Slavií jsme neuspěli. Každý vidí, že vršek tabulky je odskočený, to se v dlouhodobé soutěži projeví. Jsme aktuálně třetí jako v minulé sezoně. Abychom se lídrům z Prahy drželi víc v patách, zápasy jako dnes bychom měli vyhrát. To se nepodařilo, je to po delší době remíza doma, zákonitě musela přijít. Pokud ale pomýšlíme na dvě nejvyšší příčky, pak se to těžko dohání. Viděli jsme v pátek (Sparta s Olomouc), že klopýtne i ten největší favorit. V lize není jednoduché s kýmkoliv vyhrát zápas.“