Bohemians jako Sparta. Veselý svolal hráče do „krychle“: Ostudná prohra

Nekličkoval, neuhýbal nepříjemným odpovědím. A taky Jaroslav Veselý přiznal: jo, byla to ostuda. Bohemians padli doma se Slavií vysoko 0:4, odpor nekladli žádný. Proto si hráče trenér svolal po utkání do kolečka. „Byla to spíš krychle, nicméně šlo o moment, kdy jsem s nimi chtěl hovořit za tepla. Ale nezveličoval bych to,“ vysvětlil Veselý.

Co řeknete k vysoké porážce?

„Nemám moc co hodnotit, prohráli jsme zaslouženě, řekl bych možná až ostudně. Náš výkon dobrý nebyl. Chtěli jsme být aktivní, což se bohužel nenaplnilo. Říkali jsme si, abychom nedopadli jako Plzeň, a my dopadli úplně stejně. Třetí gól utkání vyřešil. Musím se omluvit fanouškům za výkon, který nebyl dobrý. Zároveň jim děkuji, že nám fandili, i když neměli čemu.“

Dá se proti Slavii v takové formě vůbec uspět?

„Slavia je teď v pohodě, to všichni vidíme. Od zápasu s Lille soupeře drtivě přehrává kvalitou a šířkou kádru. Nikomu se nedaří na ni najít recept. My chtěli najít řešení, ale připadal jsem si stejně, jako když jsem viděl zápas s Plzní. Po prvním gólu se Slavia rozjela jako mašina, my jsme tomu horko těžko vzdorovali. Měnili jsme rozestavení, ucpali jsme díru, ale další se jinde objevila. Musím uznat, že Slavia má velkou formu, těžko si proti ní něco vytvoříte. Je jinde než my.“

Bohemians vždy byli zarputilí, neústupní, čímž ukazovali hrdost ke klubu. Viděl jste dnes hrdost na hřišti?

„Neviděl, a to mi vadí nejvíc, že to bylo z naší strany odevzdané. Hráčům jsem to vytýkal. Nevím, čím to bylo, zda respektem, průběhem. Nebyli jsme v soubojích agresivní, ani jsme se do nich nedostávali, couvali jsme, chyběla odvaha, kvalita i zarputilost. Bylo to bázlivé ve všech aspektech. Nevidím žádný pozitiva. Jednou jsme prohráli 0:6, ale to jsem byl hrdější, protože jsme bojovali, makali, ale takhle se prezentovat nemůžeme, a nebudeme.“

Co mělo znamenat kolečko na konci zápasu?

„To nebylo kolečko, byla to spíš krychle, ale chtěl jsem hráčům něco rychle říct. Vždycky se mi rozprchnou v kabině, pak je těžko dáte dohromady. Šlo o moment, kdy jsem s nimi chtěl hovořit za tepla. Nezveličoval bych to, jen jsem chtěl, aby k nim přišla informace hned po zápase - jak jsem to viděl a co bych nerad, aby se opakovalo.“

Máte jen devět bodů. Cítíte tlak na svoji osobu?

„Odpovědnost za to mám, ale tohle není otázka na mě. Navíc o mě ani nejde. Před zápasem jsem říkal, že jsme šest z devíti zápasů odehráli venku, doma měli Baník, Spartu a Slavii. Na to se trochu zapomíná. Před Slavií jsme byli v tabulce pravdy na nule, dnes jsme šli od minusu. Kdybychom bodovali v Olomouci, tak bych řekl, že je to dobře rozehrané.“