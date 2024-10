Proč Koubek mluví o Chorém? Plzeň ztratila výšku, ideál kazí zranění

Druhý poločas nedělního klání s Mladou Boleslaví, kde doma Plzeň ztratila dva body, přesně volal po vysokém a důrazném forvardovi. Plzeň hrála za stavu 1:1 dlouhou přesilovku, zkoušela se do soupeře dostat přes centry ze stran. Marně.

„V takových zápasech nám moc chybí Tomáš Chorý, nebyli jsme důrazní ve vápně, musíme si poradit bez něj. Málo důrazu v boxu, tam to chtělo prolomit. Nebyli jsme dostatečně kvalitní a důrazní v koncovce,“ zlobil se plzeňský trenér Miroslav Koubek v rozhovoru do televizních kamer stanice O2 TV Sport bezprostředně po utkání.

Na place byl v domácích barvách jediný hráč do pole měřící přes 190 centimetrů – Daniel Vašulín, jemuž se zatím nedaří plnit roli vysokého bourače. Proti Boleslavi se vůbec neprosadil. „Očekáváme, že za to vezme, představovali jsme si od něj ještě větší tlak, v podobných herních situacích to od něj ještě není ono. Neprosadil se, to je výsledek, potřebovali bychom od něj víc. Jako velkej hroťák nám zbyl jenom on,“ zmínil Koubek.

Už v rozhovoru do televize vypíchl Chorého. Plzeňského válečníka z minulých