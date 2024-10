Boleslav s Baníkem nenadchla. Remíza je důležitá pro restart, říká Brännström

Do Lokotrans Arény se vydalo procesí chacharů, což znamená jediné: přijel Baník Ostrava i se svým brazilským virtuosem Ewertonem, který to ve městě automobilů dobře zná z dřívějšího působení. Když se oba celky naposledy potkaly v Ostravě, jediný gól Júsufa ze třetí minuty znamenal výhru hostů. Tentokrát však necelé tři tisícovky diváků na koření fotbalu čekaly marně. Plichta 0:0 nenadchla. „Bod není moc, ale v kontextu náročného programu a zklamání z Arménie považuju remízu za důležitou pro restart, aby se tým dostal do určité pohody,“ pronesl kouč domácích Andreas Brännström.

Boleslav jistě chtěla odčinit mdlý výkon z Arménie, kde ve čtvrtek v rámci Konferenční ligy padla s Noahem 0:2. Švédský kouč Andreas Brännström udělal jen dvě změny v sestavě, z toho jednu vynucenou, protože stoper Denis Donát nemohl nastoupit kvůli trestu za červenou kartu.

Náročná cesta se možná na Středočeších podepsala v úvodu. Ostravané byli lepší, Erik Prekop z nenápadné akce trefil tyč. Naopak domácí sázeli spíše na brejky. Po jednom z nich měl tutovku Vasil Kušej, ale nechal vyniknout Jakuba Markoviče.

Diskutabilní moment se odehrál v 16. minutě, kdy Lukáš Mašek v klinči s Karlem Pojezným běžel vstříc bráně Baníku. Ostravský stoper jej zastavil nedovoleně na hranici vápna. Sám Pojezný se zvídavě koukal na sudího Dominika Starého, co z toho bude. Ten tasil žlutý kartonek a výprava z východu republiky si oddechla.

„Zatrnulo mi, protože z mého pohledu to vypadalo, že je to dokonce v šestnáctce. Myslím, že se to dalo z pohledu našich obránců řešit daleko lépe. On to pak naštěstí dobíhal ještě Chaluš,“ komentoval situaci Pavel Hapal a doplnil, že další těžkosti kousal o chvíli později, kdy se domácí Lukáš Mašek prosadil, ale gól mu sebral těsný ofsajd. VAR rozhodoval poměrně dlouho. „Celé lavičce trne, když něco takového přijde, a když VAR dlouho něco zkoumá.“

Pocity ochozů před druhou půlí? Jedním slovem očekávání. Jenže obraz hry se, co do gólové tvorby, příliš nezměnil. Domácí vyrovnali hru, na tutovky tváří v tvář brankáři to ale paradoxně bylo srovnané. Ewerton pláchnul domácí obraně, ale Matouš Trmal skvěle vyběhl, aby mu zmenšil střelecký úhel, a brazilský kapitán Baníku jen sklopil hlavu.

„Když utekl, snažil jsem se roztáhnout, aby mě trefil. Nepolevoval jsem v koncentraci. Mám radost, že se udržela po delší době nula, byl jsem na čistá konta zvyklý daleko víc. Třeba v minulé sezoně se mi to fakt nedařilo. Snažím se zklidnit a neřešit věci, které nemůžu ovlivnit,“ komentoval boleslavský gólman, který byl jedním z hrdinů utkání.

Trmalův zákrok totiž zařídil, že se Brännström mohl radovat alespoň z dílčího úspěchu. Je to pro něj první čisté konto, které udržel coby kouč v české lize. Dosud se mu to v mladoboleslavském angažmá podařilo jen v úplně prvním zápase, když v předkole Konferenční ligy Boleslav vyhrála v Maďarsku s Paksem 3:0.

„Nulu vzadu považuji za velmi důležitou. Hodně jsme o tom mluvili v předchozích týdnech. Bod není moc, ale čisté konto je dobré,“ řekl s ledovým klidem Švéd.

Zároveň však platí, že jeho svěřenci neskórovali už pět poločasů v řadě. Naposledy se trefil Tomáš Ladra v Plzni na konci první půle. Středočeši jsou tak jako pohárový zástupce daleko od míst, kde by je chtěl ambiciózní majitel David Trunda vidět.

„Je otravné nevyhrávat. Jsme spolu s hráči měsíc, už vím, co na ně zakřičet. Dva týdny reprezentační přestávky jsou pro nás vítanou pauzou pro trénink. Myslím, že se budeme schopni posunout a zdokonalit ve věcech, na které teď nebyl čas,“ mínil Brännström.