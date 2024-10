Karvinský Moses: První zimní posila Slavie a budoucí náhrada za Oscara?

Další neobroušený africký klenot v české lize se rodí v Karviné. Záložník David Moses pod trenérem Martinem Hyský vystřelil, ačkoliv se to na první pohled nezdá. „Nemluvíme často v iSkautu o hráčích, kteří mají 0+0 gólů a asistencí. Ale podpůrná data ukazují, že je to jeden ze skrytých klenotů ligy,“ popisuje Mosesovy přednosti Bárt Černík. V novém iSkautu spolu s Michalem Kvasnicou líčí, proč by z nigerijského středopolaře mohla (i měla) být první zimní posila Slavie.