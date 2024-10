Jak Sparta vládne sociálním sítím: Efekt Ligy mistrů, zabral Mr. Bean

Jako první český klub překročil hranici tři sta tisíc sledujících na Instagramu. Spartě k tomu pomohl postup do Ligy mistrů. Na internetu zaujala zejména scénkou, ve které Mr. Bean kráčí v letadle do první třídy, přitom se dívá na kluby jako Malmö, FCSB nebo Galatasaray. „Od postupu máme šedesát tisíc nových sledujících,“ hlásil Kamil Veselý. Ředitel marketingové komunikace Sparty je jedním z hostů zítřejší konference Sport Alive, jejímž partnerem je deník Sport.

Sociální sítě jsou v dnešní době povinností nejen pro sportovní kluby. Sparta ovšem před sezonou spustila projekt Unlimited, který přináší část obsahu na webových stránkách za poplatek plus další výhody jako třeba přednostní nákup vstupenek. „Zájem je výrazně nad očekáváním,“ pochvaluje si Kamil Veselý.

Co vás ke spuštění projektu vedlo?

„Máme pořád vyprodaný stadion, stejně tak je obrovský zájem o permanentky. Když naskladníme nové dresy, jsou hned pryč. Proto jsme přišli s produktem Unlimited. Chtěli jsme získat produkt, který je nevyprodatelný.“

Šlo z vašeho pohledu o riskantní krok?

„Díky příjmům jsme mohli rozšířit tým na výrobu obsahu o pět lidí, celkem jich je aktuálně jedenáct. Takže jsme neustále schopni naplnit poptávku po veškerém obsahu, který je volně dostupný na sociálních sítích. Tam jsme nesnížili frekvenci ani kvalitu. Ale zároveň vedle toho vytváříme spoustu obsahu do placené sekce. Proto jsme věděli, že nejde o risk.“

Jak si po čtyřech měsících vedete?

„Výrazně nad očekávání. Dali jsme si za cíl, abychom měli na konci sezony dvanáct tisíc předplatitelů. Na konci září jsme se přiblížili třinácti tisícům a já věřím, že celkový potenciál se nachází u hranice třiceti tisíc. V tom případě by šlo o příjem až padesát milionů korun za rok, což už je zajímavá částka.“

Jak na to fanoušci reagovali?

„Tušili jsme, že nějaká část to nepřijme pozitivně. Spousta lidí si řekne: Zase z nás chtějí tahat peníze… Ale věřím, že tohle je výhra pro obě strany. Za peníze fanoušků jsme schopni dodávat zajímavý produkt, který má určitou hodnotu. I když víme, že máme ještě nějaké problémy. Hotovo by mohlo být po Novém roce.“

Snížil se spuštěním Sparta Unlimited dosah sparťanského obsahu?

„Metriky ve všech komunikačních nástrojích včetně sociálních sítí nám rostou, není tam vidět žádný zub dolů. Navíc vedle toho máme nový obsah, který dokážeme efektivně monetizovat.“

Na sociálních sítích jste aktuálně vidět víc, že?

„Je to jednoznačně efekt Ligy mistrů. Od postupu máme přes šedesát tisíc nových fanoušků na Instagramu. Pomohla nám dvě videa. Nasdíleli klip s Mr. Beanem, což byl okamžitý skok. Použili jsme klasický formát v pravý čas. Tím jsme získali neuvěřitelná čísla.“

A druhé video? Co to bylo?

„To jsme si nemohli naplánovat, ale na sítích zabral Laciho gól proti Salcburku, který měl přes šestačtyřicet milionů zhlédnutí. Navíc jsme vytvořili video s logem Ligy mistrů nad Letnou, které si UEFA přebrala na svůj oficiální účet. Což je v podstatě na tak malý klub neuvěřitelné. Je vidět, že pro tak zásadní kvalitní komunikační organizace jako Champions League jsme zajímaví.“

Další novinkou je fanshop na pražském letišti. Jaký byl záměr?

„To je spíš symbolická věc. Jde o štempl, že my jsme největší klub v republice. Fanshop na letišti je strašně moc vidět. Nejen u turistů, ale i Čechů. Každý, kdo cestuje ze Schengenského prostoru, uvidí největší obchod v tom prostoru.“

Jde o další náklady navíc. Jak se v tomto ohledu změnil marketing Sparty?

„Rozpočet na marketingovou komunikaci je kolem čtyřiceti milionů korun na sezonu. Před pěti, šesti lety byl poloviční. Ale proti tomu je nutné si dát příjmy z fanouškovských zdrojů. V minulosti se suma pohybovala mezi padesáti až sedmdesáti miliony v závislosti na tom, jestli se hrály evropské poháry. A v tomto ročníku očekáváme příjmy až ve výši čtvrt miliardy korun.“

O sportovním marketingu budete mluvit na konferenci Sport Alive, která se uskuteční ve čtvrtek v O2 universum v Praze. Těšíte se?

„Měl jsem vystoupit už na minulých dvou ročnících, ale poprvé jsem měl covid a podruhé jsem dal přednost výjezdu na zápas Evropské ligy. Teď mě čeká premiéra a těším se, protože na konferenci bude významná část lidí, kteří v tomto oboru něco znamenají.“

Čeká vás diskuze s Jakubem Splavcem, ředitelem strategické komunikace Slavie.

„Jsem přesvědčený, že přístup Sparty a Slavie je k tomu, co děláme, dost odlišný. Proto konfrontace obou stran před veřejností bude zajímavá.“