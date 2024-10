Data: Karviná mezi elitu, král soubojů na Hané. Co nejstarší tým nebo palič?

Ogbu a další soubojová esa

Mít vysoká procenta úspěšnosti jak v defenzivních soubojích, tak i ve vzdušných, je samo o sobě působivé. Ale v možná nejsoubojovější lize Evropy je to pro obránce o to větší vyznamenání. Kdo zatím v kombinaci těchto dvou atributů exceluje? Do skvělé formy se rozehrál olomoucký Jakub Pokorný a není pochyb, proč nezmeškal ani minutu na hřišti. V těsném závěsu je už standardně nadstandardní titán Igoh Ogbu. Slovácko se evidentně perfektně trefilo do příchodu Filipa Vaška. No a dvojice Tekijaški – Krčík by mohla zajímat i o dost větší kluby…

Úspěšnost v defenzivních/vzdušných soubojích:

1. Jakub Pokorný (Olomouc) – 82,7%/67,9 %

2. Igoh Ogbu (Slavia) – 83,6 %/66,7 %

3. Nemanja Tekijaški (Jablonec) – 79,6 %/67,2 %

4. Filip Vaško (Slovácko) – 81 %/61,5 %

5. Dávid Krčík (Karviná) – 78,8 %/62,9 %