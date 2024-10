TOP 10 přestupů v lize: ten, co odmítá facky. Lenivý hráč i Kliment s kaňkou

Reprezentační pauza odklusala do zámezí, střídá ji fotbalová Chance Liga. O víkendu je na programu 12. kolo, ve kterém dojde na souboje Baníku s Plzní a Sparty proti Liberci. A na trávnících se představí hned několik zajímavých letních posil. Železný, lenivý či Tomáš Chorý. A nezapomínejme na Jana Klimenta. Které přestupy jsou (zatím) nejlepší v této sezoně? Vybrali jsme TOP 10.

Z akademie PSG až do Pardubic. Není divu, že vypadá na hřišti jako zjevení. Elegantní francouzský záložník má přehled, výtečný driblink, techniku i slušné zakončení. S jeho příchodem začala jít úroveň pardubických zápasů nahoru, postupně se od něj ale začnou vyžadovat body.

Věk: 24 let Zápasy: 7 Góly/asistence: 1/1 Průměrné hodnocení Sportu: 5,8

Věk: 30 let Zápasy: 10 Čistá konta: 2 Průměrné hodnocení Sportu: 5,6

Věk: 22 let Zápasy: 9 Góly/asistence: 0/1 Průměrné hodnocení Sportu: 5,8

Věk: 21 let Zápasy: 9 Góly/asistence: 3/1 Průměrné hodnocení Sportu: 5,9

6. Júsuf Hilál (Bohemians)

Věk: 31 let

Zápasy: 11

Góly/asistence: 5/1

Průměrné hodnocení Sportu: 5,8

Bahrajnský útočník se často potýkal s vizitkou lenivého hráče, ale už v minulé sezoně ukázal, jak umí být gólový. O to více udivuje, jak lehce ho Mladá Boleslav pustila do Bohemky. Tam si zatím mnou ruce. Měl prsty v každé dosavadní výhře, je velmi nepříjemný v soubojích a pálí mu to.