Plzeň na Baník bez vyloučeného Červa: chystá se velký návrat Valenty?

Po reprezentační pauze vstupuje Plzeň, podobně jako Sparta, do jednoho ze zásadních období podzimní části sezony. Viktoria jede na Baník, který si v sobotním šlágru brousí zuby na západočeské třetí místo v tabulce. Miroslav Koubek skládá sestavu bez potrestaného Lukáše Červa, v současné formě extrémně důležitého hráče pro klub i reprezentaci. Je možné, že poprvé od března do ligového zápasu půjde uzdravený a připravený záložník Matěj Valenta (24).

Viktoria se i v náročném programu opírá o danou kostru týmu. Jeden důležitý článek bude v těžkém sobotním duelu na Baníku scházet – reprezentant Lukáš Červ si odpykává dvouzápasový trest za vyloučení proti Mladé Boleslavi.

Mladý polař se za necelý rok v Plzni vyhrál mezi klíčové pilíře týmu, v Polsku proti Ukrajině navíc vstřelil premiérový gól za reprezentační áčko. Proti ostravskému soupeři před nabitým stadionem bude citelně scházet, Viktoria navíc do středu pole nemá příliš možností.

„Má formu, je hodně důležitý. Sedl si s Kalvachem, ale nahradit ho na zbývající jeden zápas z trestu by neměl být takový problém,“ říká expert Sportu a trenér Stanislav Levý.

Červ viděl červenou za nešťastný zákrok na boleslavského Denise Donáta, následoval dvouzápasový distanc. Proti Pardubicím šel od začátku vedle kapitána Lukáše Kalvacha mladý Alexandr Sojka, při výjezdu do Ostravy má plzeňský kouč Miroslav Koubek k dispozici ještě jednu zajímavou variantu – uzdraveného Matěje Valentu.

Valentův možný návrat po více než půl roce

Do Plzně přišel v zimě společně s Červem ze Slavie výměnou za Jindřicha Staňka. Začal výborně, jenomže po úspěšné demolici Sparty (4:0), kdy odehrál celý zápas, se nepříjemně zranil a musel na operaci s kolenem.

Návrat do bývalé formy a zápasové rotace áčka je pro Valentu složitý. Od srpna se postupně zapojoval do plného tréninku, jenže dosud nastupoval maximálně za béčko, v prvním týmu od březnového duelu se Spartou čeká na další minuty. To by se mohlo vzhledem k Červově absenci změnit na Baníku.

Valenta odehrál během reprezentační pauzy velmi dobře třetiligový zápas proti Příbrami, na výhře plzeňského béčka 3:2 se podílel gólem. Podle informací Sportu od těch, co na zápase byli, předvedl solidní výkon a říká si o návrat k zápasům v prvním týmu.

„Nedivil bych se, pokud je stoprocentně zdravý a odehrál takto zápas za béčko, že ho trenér Koubek postaví. Je zvyklý na těžké zápasy, nemělo by ho to rozhodit,“ odhaduje Levý. Valenta se na ostravské půdě může dočkat prvoligového startu po více jak půlroce.

„Po takovém úrazu je těžké se vracet, sám jsem to zažil. Ve 34 letech jsem měl přetržené křížové vazy koleni a dokázal jsem se vrátit. Ale rozhodně to není nic jednoduchého. Přeju všem klukům, co tohle zažijí, aby se jim návrat vydařil, vím, co to stojí za úsilí,“ zmiňuje Levý.

Pokud se Valenta rozehraje, Plzni může pomoct vyřešit personální krizi uprostřed hřiště, kde takřka neslézají z placu sehraní Červ s Kalvachem. „Rozšíří konkurenci mezi středními záložníky. Plzeň hraje poháry, bude to bonus pro trenéry, že může mít v záloze víc variant, dělat sestavu podle síly soupeře i podle toho, zda hrajete doma, nebo venku,“ uzavírá Levý.