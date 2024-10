Prodlevy s VARem? Chtělo by to vytunit, usmívá se Koubek. Jsem vyšťavený

Výkon Ghaňana si asi zaslouží pět hvězdiček, že?

„Pracujeme s ním dnes a denně. Každý týden se posouvá, začíná navnímávat naše požadavky co se týče jiných fází než jen té individuální. Musí víc spolupracovat a podílet se na presinku. Je velice vnímavý, dělá pokroky, umí udeřit a je mužem okamžiku. Tento zápas ale nebyl jen o Vydrovi nebo Aduovi, i Vydra hrál z mého pohledu výborně. Celkově jsme tam měli krásné přechodové akce. Bylo to postavené na tom, že buď budou přechody vycházet, nebo ne. A nám se dařily, takže to se mi líbilo.“

Celé utkání bylo z vaší strany povedené.

„Hraje se na góly a na efektivitu… Taktiku jsme měli postavenou na rychlém přechodu, byl to náš záměr. Pokud máte méně střel a jste efektivní, je to fajnové zjištění. Pokyn byl soustředit se na odražené míče, to ale zpočátku úplně v pořádku nebylo. Baník měl ten sběr možná i lepší, potom jsme se ovšem v tom posunuli. Alexandr Sojka sebral balon po souboji a hned startoval hroťáka. Takhle jsme to měli ve scénáři, tušili jsme, že se tam můžeme dostávat přes stoperský post.“

Nečekal jste ale v tomto utkání větší drama?

„Pocitově je to kupa dramatu, jsem vyšťavený. (usmívá se) Z hlediska emocí to určitě ani v jedné chvíli nebylo rozhodnuté. Vám to tak může připadat, mně ne. Baník si šance vytvořil až v závěru, jinak jich moc neměl. Do té doby to sice bylo pod kontrolou, ale vy jako trenér vždycky předvídáte to nejhorší. Pořád jste na špičkách a ve střehu. Pro mě to byl vyčerpávající zápas. Baník je těžký soupeř, udělal pokrok, měli jsme z něj respekt. Toužili jsme po výhře, abychom se i matematicky dostali do klidnějších vod, protože konkurence dýchá na záda. Není jednoduché tady vyhrát, ale nám se to podařilo a je to velký úspěch. Vítězství si vážíme. Chci pochválit mužstvo za to, jak splnilo naše záměry a jak k zápasu přistoupilo.“

Baník nežral trávu a skvělý Adu trestal. Proč do toho ale Hapal neřízl dřív? Video se připravuje ...

Hned dvě vaše branky řešil VAR. Jednou vám gól neuznali, pak už ano. Nepřekvapily vás tak dlouhé prodlevy?

„Trvá to dlouho, technika asi není tak rychlá jako v přenosech z velkých soutěží, tam je to hned. Jestli vezmou pravítko, nebo zmáčknou knoflík? Já nevím. (směje se) Chtělo by to vytunit. Pokaždé jsme ale věděli, že se jedná o těsné situace. U té první kluci u laptopu říkali, že to je na hraně. U druhé situace si byli jistí, že to ofsajd není.“

Baník poprvé sáhl do sestavy až v 60. minutě. Byl jste zaskočený, že střídání nepřišlo dřív?

„Tuším, že míříte na kritiku trenéra soupeře, ale do toho jít nechci, takže nečekal jsem to. Myslím si, že Baník hrál dobře i první poločas. Pavel Hapal udělal kus cesty, mohl taky vyhrát. My jsme nějaké štěstíčko měli. Když vám nepadne třetí branka, soupeř by se mohl napojit a pak i vyrovnat. Baník hraje za trenéra Hapala dobrý fotbal, čím dál lepší, mužstvo se posouvá, hráči se posouvají také. Není pochyb, že progres tam nastal.“

Pojďme k výkonům jednotlivých hráčů. Potřetí v lize byl v základní sestavě Alexandr Sojka, který přihrál na první gól. Jak se vám líbil?

„Sice nemá takovou výbušnost, ale je to největší vytrvalec v našem mužstvu. Podle čísel běhá až třináct kilometrů. Ale zrovna tohle není nikdy žádná velká zásluha, někdy hráč běhá, ale blbě. (směje se) On se však pohybuje v prostorech, kde být má. Používáme ho v těžkých zápasech, že vyztuží zálohu. Hrál v Budějovicích, ve Frankfurtu... Je to kluk, který byl v Táborsku a chytá se. V letní přípravě se nám líbil, tak jsme mu dali šanci. Je to podloženo prací a čísly. Každopádně rezervu má v soubojích, ale jeho penzum je nadstandardní.“

Co Václav Jemelka, byl bezchybný?

„Bezchybný není nikdo. S Prekopem tam pár soubojů prohrál, ještě se nechal obrat. Ale celkově je to hráč, který si drží stabilní výkonnost. Zkušený stoper, výborná levá noha na trojku vzadu, pracovitý, loajální, taktický dobrý a vnímavý. Takové kluky máte rád.“

Sluší se zmínit i brankáře Martina Jedličku, který v závěru pomohl několika zákrok a předvedl parádní výkop před třetím gólem.

„Trefil to tam do kraje a do brejku z jedničky. Byla to náhoda, ale to jsou nakonec věci, které jsou na fotbale krásné.“