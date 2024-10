Drama v Ďolíčku! Dvě ruce i penalty. Veselý: Jestli se tohle bude pískat...

Pro Středočechy jde už o čtvrtou ligovou remízu po sobě, přitom v Ďolíčku sahali po tříbodovém zisku. „Jsme trochu naštvaní,“ líčil Andreas Brännström, trenér hostujícího týmu. Vždyť středopolař Patrik Vydra v 83. minutě proměnil pokutový kop, o kterém Szikszay rozhodl až po zásahu VAR. Přezkum sporného momentu zabral několik minut, po centru Tomáše Ladry se ve vápně dotkl rukou míče Matěj Hybš. „Je těžké to komentovat. Musel bych situaci vidět na velké obrazovce,“ vyhnul se Švéd konkrétní odpovědi.

Na druhé straně hlavní arbitr jednal stejně. Júsuf Hilál nastřelil ve vápně z metru paži záložníka Dominika Kostky, jenž těžko mohl reagovat. Útočník Bohemians pak v 90. minutě z dorážky přidal druhou branku svého týmu. Tentokrát Szikszay rozhodl rovnou, VAR jeho verdikt posvětil. „Rozhodčího Szikszaye respektuji, ale pískal asi náš desátý zápas a vždy byla penalta,“ usmál se kouč domácích Jaroslav Veselý.

Souhlasil, že šlo o sporné situace. „Byla to pro oba hráče složitá pozice, strašně blízko. Co mají dělat? Uříznout si ji? Je těžké oběma klukům něco z pozice trenéra vyčítat. Přimlouval bych se za to, aby zápas skončil 1:1 bez penalt, tohle bylo soft,“ pokračoval Veselý.

Tentokrát dva odpískané prohřešky ve vápně neměly na výsledek obou mužstev zřejmě žádný vliv. „V tomto případě šlo o stejný metr. Ale když jsem viděl penaltu v zápase Hradce Králové (proti Olomouci 1:1), tak jestli se budou za tohle pískat penalty, bude jich až moc,“ poznamenal trenér klokanů.

Boleslavští i Bohemians mají aktuálně shodně třináct bodů. „Oba týmy si v nějaké fázi zápasu zasloužily bodovat. Remízu bereme, i když jsme ve všech statistikách měli k vítězství blíž,“ dodal Veselý.