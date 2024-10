Zásadní výsledek, ale Spartě chybí kombajn. A teď je tu pekelný program

Je tu další varování. Spartě se nedaří vyhrávat zápasy s rutinou, lehce, bez nervozity. Potvrdil to také duel s Libercem, který dorazil na Letnou po ostudě v derby s Jabloncem. Šampioni (nakonec) zápas zvládli, ale posunout je k vítězství musely hvězdy poslané do hry z lavice náhradníků. O výhře 2:1 rozhodl z nečekaného postu „naspeedovaný“ Lukáš Haraslín.

Když dělal Petr Ruman, expert deníku Sport, analýzu Manchesteru City před středečním střetem se Spartou v Lize mistrů, použil slovo kombajn. „Mají charakter šampionů. Jako Jaromír Jágr. Ten dal tři góly a stejně nebyl spokojený s výkonem. City je podobné,“ vysvětlil.

Anglický hegemon prostě nebrzdí, nestačí mu chabá výhra.

Není to tak, že by Sparta zápasy podcenila, odchodila, ale v současnosti prostě nemá takový drajv, aby při vedení 1:0, ke kterému se s Libercem dostala po brilantní akci Indrita Tuciho s Matějem Rynešem a gólu Tomáše Wiesnera, rázně uťala debaty o konečném vítězi. Vždyť i v sobotu večer Slovan srovnal, rozhodl až střídající slovenský reprezentant.

„Na Spartě jsme pod tlakem pořád. Poslední prohry se nám úplně nehodily, ale nápor na nás je pořád prostě dost veliký,“ vykládal Wiesner, nejlepší sparťan (s výjimkou situace ve druhé půli, kdy „namazal“ do šance sokovi Lubomíru Tuptovi). V tu chvíli ještě Peter Vindahl zasáhl, ale Marios Purzitidis ho později překonal.

Vyrovnání bylo důsledkem liberecké trpělivosti, ale také faktu, který se opakuje… „Potřebovali bychom zápasy víc zavírat,“ uznal trenér Lars Friis. „Musíme zapracovat na zakončení, měli jsme hodně šancí, šli jsme sami na bránu, to potřebujeme proměnit. Pak bychom podobná utkání rozhodovali dříve,“ připomněl například šanci leváka Ryneše.

Velmi dobrou pozici měl také hlavičkující Filip Panák, na druhou stranu ohňostroj možností rozhodně nad Letnou neburácel. „Pomohli nám střídající hráči,“ ulevilo se nakonec Friisovi.

Zaujetí přinesl už o poločase Veljko Birmančevič, dařilo se také Martinu Suchomelovi, jehož pas na skórujícího Haraslína byl vymazlený. „Fantastická asistence. To byl krásný balon! Za Martyho jsem rád. Je to válečník,“ chválil kouč.

A zásadní zlom přinesl právě klíčový střelec. Na Haraslínovi bylo znát, že i když byl po návratu z národního mužstva lehce nemocný, má drajv. Nic mu nevadilo, že se postavil do středu zálohy vedle Kaana Kairinena a na křídlo se přesunul až ve chvíli, kdy Sparta vedla. Podobně jako Birmančevič a spol. byl šetřen kvůli vysokému vytížení.

„Je to podobné jako u dalších hráčů co byli během pauzy se svými národními mužstvy. Měl trochu méně síly, proto jsme ho nechali na začátku na lavičce. Když přišel na hřiště, hrál velmi důležitou roli, i když na začátku byl ve středu zálohy, což není jeho běžná pozice. Jenže adaptoval se velmi dobře a pomohl nám,“ ocenil Friis. „Dal branku, ale ještě bude potřebovat trochu času, aby se vrátil do plné formy,“ dodal.

Pro Spartu byl výsledek zásadní. Mnohem více než hra. „Potřebovali jsme se zase dostat na vítěznou vlnu. V zápase byly vidět věci, na kterých pracujeme, ale nejdůležitější bylo zvítězit,“ uznal Friis.

Další program totiž bude, jak už je u pohárových týmů zvykem, pekelný. Ve středu Manchester City (21.00), v neděli Plzeň (18.30). Oba zápasy na hřištích soupeřů…