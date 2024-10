Desátá výhra Slavie v řadě: stále nemá na Plzeň. Kdy ji může dohnat?

V součtu mají jednatřicet bodů z třiatřiceti možných. Na remízu v Uherském Hradišti navázali deseti vítězstvími v řadě. Slavia zapsala svůj nejlepší start v historii samostatné ligy. „Je to unikátní,“ přikývl Jindřich Trpišovský. V počtu triumfů nastřádaných pěkně v řadě za sebou však patří rozjeté sešívané partě až osmé místo. Pokud by chtěla trhnout český rekord, musí vítězné řadění trvat až do prosince. Dalších sedm duelů…

Všechno začalo sedmadvacátého července. Slavia se po utrápené remíze se Slováckem chystala na zápas s Českými Budějovicemi. Když došlo na střet, soupeře v suchém triku povalila 4:0 a rozjela vítěznou sérii. V neděli v Jablonci si „sešívaní“ došli pro desátou výhru v řadě při skóre 24:3. S jednatřiceti body vedou Chance Ligu o šest bodů před Spartou.

„Je to neskutečné a svým způsobem unikátní s ohledem na to, jak se vyvíjejí tabulky v Evropě, nebo i ve světě. Všichni hrají skvěle a dělají, co mají. Táhneme za jeden provaz, celé je to o týmovosti. Aby všichni dělali vše pro, aby tým byl vyladěný. Za výsledky stojí tvrdá práce, neviditelná dřina,“ popisoval trenér Jindřich Trpišovský příčiny nejlepšího startu Slavie v historii samostatné ligy a bezchybné desetizápasové jízdy. Za příklad si vzal finále závěru s Jabloncem. „K poctivému bránění jsme přidali i celkovou kvalitu. Všechno do sebe krásně zapadá jako mozaika.“

Souhlasil i kapitán Jan Bořil, nově ligový třístovkař. „Soudržnost, kvalita a energie, která z nás jde cítit. Podporujeme se navzájem, na hřišti nám to šlape. Sice nám hra v druhém poločase skřípala, byli jsme nervózní, ale nějak jsme to ubránili, uskákali, ukopali.“

Někdy to jde hladce, jindy kostrbatě. Jako posledně v Jablonci. Přesto si Slavia umí najít cestu k vítězství.