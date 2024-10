Liga očima fanoušků: Ross je mimo. Prokletý Vydra dá gól leda v Ústí

Viktoria Plzeň

Adu umí, zato Vydra je asi prokletý

Náš výkon po pauze musím pochválit. Jeli jsme na horkou ostravskou půdu, kde si brousí zuby na třetí místo v tabulce. Zatím to ale vypadá, že je máme předplacené my. Docela jsem měl obavy, ovšem jako vždy, když to tak je, hrajeme jako z partesu. On to byl docela vyrovnaný souboj, pomohla tomu rychlá branka Adua. Ukázal, že umí. A Vydra, chudák, ten asi dá gól možná v poháru v Ústí. Není mu prostě souzeno. Jednou ho obere VAR, potom břevno a zase brankář... Kdyby střílel někdo jiný, gól to bude. On je prostě asi prokletý. Jinak kotýlek se proti mnohonásobné přesile snažil, co to šlo, všem palec nahoru za účast. Trenér si může chvíli oddechnout, ale kvapík pokračuje. Ve čtvrtek pohár, v neděli Sparta. Hlavně ať se hraje pěkný fotbal a ne okopávaná. Fakt mi ale leze krkem VAR. To je o nervy, prostě ho absolutně nenávidím. Studujeme milimetry, děláme z toho vědu. Vraťme se tam, kde má fotbal být – i s omyly rozhodčích. Pak snad bude klid. Čest královně Viktorce, celý VAR zahoďte do koše!

Kovi. 56 let, koordinátor distribuce