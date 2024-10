Hapal o zranění Ewertona i Rigově chování při střídání: Vyříkali jsme si to

Začněme kapitánem. Bude Ewerton v pořádku?

„Ewe v první půli, jestli jste si toho všimli, uklouzl přes balon a srazil se se soupeřem. Snad je to jen naražené, i když si řekl sám o střídání. Věřím, že to bude otázka několika dní, než problém odezní.“

Co jste říkal na reakci Tomáše Riga při střídání?

„Chtěl to dohrát, být na hřišti, byl frustrovaný. Samozřejmě to nebylo optimální, ale on si to, myslím, uvědomuje. Vyříkali jsme si to, omluvil se za své chování. Potom už se na lavičce těšil a radoval. Je to fotbal, v něm jsou emoce.“

Také on měl vliv na výkon v prvním poločase. Proč byl nepovedený?

„Neřekl bych, že byl nepovedený. Měli jsme tam dost situací, byli jsme na míči, ale prostě se poslední dobou potýkáme s tím finálovým řešením. I když jsme tři góly vstřelili, zase jsme dva inkasovali. Penaltu, dobře, tu beru, ale ten druhý gól, tam šlo o jednoduché nabrání soupeře.“

Po první půli jste však prohrávali.

„Trošku jsme o poločase zvýšili hlas, ale myslím, že i hráči vnímali, že ten zápas není ztracený. V kabině to bylo cítit, nakonec jsme skóre otočili a pak zareagovali i na vyrovnání a dokázali zápas ještě rozhodnout.“

Pomohla vám střídání. Nestává se z Matěje Šína žolík?

„Při každé přípravě hráčům tvrdím, že i když nejsou v základu, dokážou pomoci mužstvu z lavičky. Někdy to potřebujete víc, někdy míň. Někdy potřebujete zápas otočit jako dneska, jindy udržet výsledek. Šíňas umí přinést energii. Chtěli jsme zachovat ve středu složení Boula-Rigo, a tak na něj přišla řada později. Vždy to oživí, ale kvalitně hraje i od začátku.“

Proč dostal ve středu obrany přednost Michal Frydrych před Matějem Chalušem?

„Máme problémy se stopery a Chaly má tři žluté karty. Nechtěli jsme, aby nám chyběl v dalším zápase na Spartě. Michal odehrál dobrý zápas až na tu penaltu.“