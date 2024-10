Šulc o skalpu Sparty: Trenér vyvolával druhé místo. Na hřišti asi umřeme

Využíval plzeňské převahy uprostřed hřiště, dobře si odskakoval do volných prostorů. Nachystal vítěznou akci pro Prince Adua, odběhal obrovsky náročný zápas. Pavel Šulc (23) si nesmírně vážil důležité výhry 1:0 nad Spartou, znovu patřil k nejlepším hráčům – mimo jiné vytvořil spoluhráčům pět vyložených šancí. „Celkově to bylo skvělý,“ pochvaloval si klíčový hráč západočeské ofenzivy. Viktoria se díky nedělnímu triumfu posunula před Pražany na druhé místo.

Sáhli jste si na dno sil, abyste v náročném programu zvládli další těžký zápas?

„Program není nejjednodušší. Ale šlo o zápas se Spartou, v něm únava nehraje roli, na ni člověk nemyslí a jede na sto procent. Kdybychom na hřišti měli umřít, tak tam umřeme. Jsem moc rád, že jsme utkání dotáhli k výhře, spravili jsme si náladu.“

Vycházel vám taktický záměr?

„Hráli jsme tak, jsme si představovali. Věděli jsme, že uprostřed hřiště budeme mít převahu na odražené balony. Když Sparta rozehrávala, já se v takové situaci vytahoval na jednoho stopera. Celkově jsme to všichni zvládli skvěle. Naše defenziva je k ničemu nepustila, i když je jejich ofenzivní trojice skvělá.“

Toužili jste přeskočit Spartu a dostat se na druhé místo?

„Trenér ráno vyvolával útok na druhé místo, motivace byla veliká. Ještě jsme potřebovali odskočit čtvrtému Baníku. Celkově skvělý.“

Připravil jste vítězný gól Aduovi, stává se z vás asistent?

„Jsem takový, že se snažím vždycky najít spoluhráče v lepší pozici. Když jsem v závěru nahrával Jiřinovi (Eriku Jirkovi), možná jsem mohl střílet. Škoda.“

Pomáhá vám letní posila do útoku? Adu se rozehrál do skvělé formy, vstřelil už pět gólů.

„Hraje výborně tělem, udrží spousty balonů. Pomáhá si tím, že je schopný se uvolnit i přes dva hráče. Je pro nás důležitý, dává góly, má čísla, takže super.“

Hodláte teď nahánět Slavii a pomýšlet na titul?

„Kdybychom hráli sport s tím, že nechceme něco vyhrát, nemělo by to cenu. Určitě se musíme snažit je nahánět. V každém případě my nesmíme ztrácet a Slavia ano. Uvidíme, jaký bude průběh sezony, ale každopádně jsme se skvěle odrazili s těžkým soupeřem.“

Pomohlo vám, že Sparta hraje každý zápas podobně a prakticky nemění rozestavení?

„Jsou nečitelní tím, že mají hodně hráčů, člověk neví, kdo bude v sestavě. V podstatě mají stejný styl, od křídel odskakují do středu, teď ještě víc hrají balony za obranu. Poradili jsme si s tím skvěle. Věděli jsme, že to bude o dlouhých nákopech. Mají dobrý presink, Martin (brankář Jedlička) to dával často dlouhé. Povedlo se nám to sbírat v první půli lépe, než v druhé.“

Máte za sebou náročný program, vy pravidelně hrajete celé zápasy. Kde hledáte síly?

„Zvládám to dobře, ani nevím co se mnou je… (smích) Asi je to tím, že mě fotbal baví. Každý zápas je pro mě vrchol, teď hrajeme pořád, to je pro mě skvělé. Hlavně se mi výkonnostně daří, pomáhám týmu, byl bych asi hloupý, kdybych teď řekl, že nechci hrát.“