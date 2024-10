Koubkova esa na Spartu: zavřený Panák, TOP stopeři i útočný diamant

Nedělní souboj čelních týmů Chance Ligy ovládla Plzeň, po obětavém výkonu uzmula zcela zaslouženě tři body nad Spartou po vítězství 1:0. Zkušený trenér Miroslav Koubek se svým štábem znovu předvedl taktické mistrovství. Potvrdil, že ve velkých zápasech se vyžívá a své záměry dokáže do týmu dostat. Hráče na zápas dokonale připravil, ti jeho představy svědomitě plnili a v náročném programu dokráčeli k důležitým třem bodům. V článku iSport.cz se podívejte, v čem Viktoria dominovala.

Z Řecka se vrátili až v pátek večer, pobití se ztracenými dvěma body za remízu 2:2 s PAOKem. Bolest a únavu ale do neděle rozehnali v regeneračních bazénech a na masážích. Plzeň v neděli Spartu přeběhala, hráči se na place vyšťavili, do jednoho plnili taktické pokyny. Když se byl schopný dlouhým sprintem dozadu a perfektním skluzem mužstvu obětovat útočník Matěj Vydra, nedovolil si vypustit nikdo nic. V touze po výhře, poctivých návratech a přepínání dozadu Plzeň předčila letenského rivala a především díky tomu doma slavila. „Na takový fyzický výkon můžeme být pyšní,“ zdůraznil plzeňský trenér Miroslav Koubek.

Zavřený Panák, přečíslený střed

Taktický plán klapl Plzni dokonale, vycházel z jednoduchého předpokladu. Celoplošně napadat, nenechat Spartu tvořit a hrát kombinace po zemi, v nichž je český šampion nejsilnější. Uprostřed pole využili domácí přečíslení o jednoho hráče, Pavel Šulc si správně odskakoval do meziprostorů, zároveň stíhal napadat rozehrávku stoperů. Hráči Viktorie zavírali zejména kapitána Filipa Panáka, aby nemohl vyvážet balony a rozjíždět sparťanské akce. Hosté museli nakopávat, přičemž domácí sbírali druhé míče a vládli středu hřiště. Presink Sparty rovněž překonávali vzduchem a ve fyzicky vedeném boji dominovali. „Na Spartu se musí hrát nátlakově, byla jenom otázka, zda jsme to schopni to vydržet v náročném programu devadesát minut,“ konstatoval Koubek.