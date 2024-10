Sparta je dole, Šulc s magnetem, stroj Slavia. Prasárna na Saňáka. Co West?

Sedm bodů náskoku na Plzeň, už devět bodů na Spartu. „Slavia je fantasticky soustředěná na ligu, dává to jasně najevo a jde si za tím,“ říká v novém díle podcastu Liga naruby, do kterého se svými dotazy zapojili i fanoušci, redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Bartoloměj Černík. „Je to stroj, válcujou všechno. Hoši, ale všimli jste si Šulce proti Spartě? Jak měl všechny odražené balony? Ten kluk má v noze magnet, neskutečně pracuje s prostorem,“ přidává Michal Kvasnica.

„Ve Spartě se jen mluví o tom, že liga je priorita. Vidíš to na hřišti a vidíš to i podle tahů realizačního týmu. Ten mančaft je dole,“ přidává svůj pohled Pavel Šťastný. Tým Ligy naruby řešil i fanouškovský bojkot Dynama a Sigmy – a velkým tématem byly i čerstvé trenérské vyhazovy. „Způsob, jakým se Pardubice zbavily Jiřího Saňáka? To je prasárna, ať se na mě nikdo nezlobí. A vyhazov Westa ve Slovácku? Nechápu to. Holt si kabina prosadila to svoje,“ říká Kvasnica.

Nový díl a další fotbalová videa týmu Ligy naruby najdete na www.liganaruby.cz.