Liga očima fanoušků: Sparta v krizi i omluva Vydrovi. Slavia? Klape to!

Chance Liga má za sebou 13. kolo. O víkendu se navýšilo vedení Slavie v čele tabulky, což se promítlo také do nálady fanoušků jednotlivých táborů. Zatímco Sparta z posledních šesti soutěžních zápasů vydolovala jedinou výhru, jejich největší rival šlape. A to i přesto, že v Evropské lize odjel z Bilbaa s prázdnou po výborném výkonu. Dobrá nálada panuje po víkendu také v Plzni, Ostravě či Bohemians. Projděte si tradiční rubriku deníku Sport a webu iSport.cz - Liga očima fanoušků.

AC Sparta Praha Je to zápasová nebo výkonnostní krize? V Manchesteru, kde jsme hráli ustrašeně, jsme věděli, co nás čeká a nemine. Ale že bychom se měli bát Plzně, to mě ani ve snu nenapadlo. Spíše jsem předpokládal, že konečně zabereme, protože poslední zápasy byly více než špatné. Tragické vystoupení s Viktorkou jsme nakonec dotlačili do milosrdné prohry. Na hřišti jsem viděl pouze jedeno mužstvo, které hrálo fotbal. My jsme se kopali za uši a zpracovat míč, vymyslet, natož realizovat jednoduchou přihrávku bylo přání z říše snů. Spíš než výkon mě zaujala některá vyjádření hráčů, která by rozklíčoval možná tak jedině Ústav pro jazyk český. Jako příklad může sloužit vyjádření Ryneše: „Příprava byla zvláštní" nebo „Od začátku sezony nám to nelepí". Co si pod tím má člověk představit? Jak může být celý tým z formy? Nebo to souvisí se „zvláštní přípravou"? Dochází nám dech a šťáva? Obávám se, že se nejedná o prohru v jednom důležitém zápase, protože ten prohraje i nejlepší tým, ale že naše krize je výkonnostní. A to už je pěknej prů…švih. MILOŠ KOLÁŘ. 73 let, fotbalový důchodce SESTŘIH: Plzeň - Sparta 1:0. Adu rozhodl šlágr. Letenští ztrácí už devět bodů

SK Slavia Praha Porážka, s níž nemám problém. Klape to! V každé sezoně nastane několik utkání, ve kterých tým ztratí body, přestože je znatelně lepším týmem. I po necelém týdnu je pro mě pořád trochu šokující si uvědomit, že jedním z nich byl pro Slavii zápas Evropské ligy v Bilbau. Předvedla výkon, kterému nemám co vytknout, a porážka se po něm kouše daleko lépe než za jiných okolností. První osmička se Slavii sice porážkou vzdálila, ale já mám radost, že ztráta přišla v Evropské lize a ne v té domácí. Vítězství nad Duklou se všeobecně čekalo, a ačkoliv se nezrodilo s takovou lehkostí jako některé předchozí výhry, ve finále mohla Slavia opět závěr zápasu dohrávat v klidu a po jeho konci jen sledovat, jestli se její náskok v čele tabulky zvýší a případně o kolik bodů. Po výhře Plzně nad Spartou je ono magické číslo na sedmičce, přičemž obhájce titulu ztrácí již bodů devět. Vše klape jako na drátkách, titul je zase o krůček blíže. Slavia nechce v lize podcenit vůbec nic, v Hradci tak jistě bude hrát nejsilnější možná sestava. ONDŘEJ KREML. 41 let, vědecký pracovník SESTŘIH: Slavia - Dukla 3:0. Chorý dvěma góly řídil malé pražské derby

FC Viktoria Plzeň Omluva Vydrovi, snad se odšpuntoval Hele, to je jako na toboganu. Před měsícem jsme se brodili ve sra..., dostávali jsme nabančeno, vypadali jsme jak spolek nekopů – a sparťani sklízeli jenom chválu. Místo toho teď natahujeme šňůru v Evropě a rudochy jsme opět povalili jako želvu na záda. Evropská liga? Prostě minule v Německu jsme remízu vytáhli na poslední chvíli, teď jsme si zase utržili obráceným způsobem. Vytýkat můžeme nestažení Dweha po poločase, o vyloučení si vysloveně koledoval. Ale zase v neděli mu nelze vytknout ani ň. Neprošel přes něho nikdo. Ono tohle vítězství bylo ubojované, umlácené, vydřené. Toho si fakt cením moc. Bylo vidět, že soupeř se snažil zakončovat každý sám za sebe a hlavně pánubohu do oken. Druhé místo zatím dobré a jak dlouho vydrží? Co já vím, ale to nevadí. Jo a Vydrovi se omlouvám. Napsal jsem, že gól dá až v poháru, a on to udělal v jiném a o týden dříve. Snad se odšpuntoval a bude sázet další kusy. Třeba ve středu v Ústí anebo za týden na Slovácku. Čest královně Viktorce! KOVI. 56 let, koordinátor distribuce

FC Baník Ostrava Snad to Kubala konečně prolomil Vzhledem k pohledu na tabulku nám nevelelo nic jiného než z Pardubic přivézt tři body. Jenže česká liga není jednoduchá, což potvrdil první poločas. Dostali jsme zbytečný gól a celou úvodní půli se nemohli dostat do tempa. Byli jsme pomalí, nepřesní a nedůrazní. Po přestávce to byl úplně jiný Baník. Hráči šli jednoznačně za vítězstvím a takový Holzer, opět skvěle hrající, sázel do šestnáctky z levé strany jeden centr za druhým. Povedla se i střídání, kdy ráz hry zcela změnili Kubala se Šínem. O Filipu Kubalovi víme, že je fotbalista, akorát se střelecky trápil. Tak snad mu vstřelená branka, penaltový zákrok na něho a krásná asistence Šínovi na rozhodující gól pomůže. Co se týče Šína, opět prokázal, že v základní sestavě musí být. Čeká nás povinný postup ve Varnsdorfu a poté zápas na Letné. Sparta je možná v nějaké menší krizi, ale celé je to jen o nás a o tom, jak k zápasu přistoupíme. Hlavně se jich nesmíme bát a fotbal s námi je musí bolet! Pryč z vyhnanství, zpátky na Bazaly! VÁCLAV DOHNAL. 33 let, projektant SESTŘIH: Pardubice - Baník 2:3. Dramatický závěr, Šín rozhodl až v nastavení