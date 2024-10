Pohár ONLINE: Debut Střihavky. Klokani hrají s Vyškovem, Baník ve Varnsdorfu

Třetí kolo MOL Cupu nabízí mnoho zajímaých střetů ligových týmů se soupeři z nižších soutěží. Ve šlágru přivítá Sparta Zbrojovku Brno. Do Prahy zavítá i Sigma Olomouc, která vyzve Vktorii Žižkov. Baník Ostrava vyjede do Vransdorfu a Viktoria Plzeň do Ústí nad Labem. Svůj debut na lavičce Pardubic prožije David Střihavka v zápase proti Zápám. Po sporu o času výkopu se v 17.00 představí Slovan Liberec v Hlučíně a až čvrtiligového soupeře - Polici nad Metují - vyzve Mladá Boleslav. V akci jsou dále Bohemians, Slovácko a Teplice.