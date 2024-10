Sparta v poháru přejela Brno. První start Cobbauta, Friis překvapil Lacim

Gól Krasniqiho do sítě Zbrojovky Brno • Michal Beránek / Sport

Gól Krasniqiho do sítě Zbrojovky Brno • Beranek Michal Beranek / Sport

Gól Krasniqiho do sítě Zbrojovky Brno • Beranek Michal Beranek / Sport

Gól Krasniqiho do sítě Zbrojovky Brno • Beranek Michal Beranek / Sport

První část resuscitace - i když objektivně nepříliš složitou - Sparta zvládla. Ve 3. kole Mol Cupu překonala doma Brno, dnes podprůměrný celek druhé ligy, naprosto lehce 4:0. Předvedla několik zajímavých tahů v sestavě, ale moc dobře ví, že šlo „pouze“ o splnění povinnosti. Už v sobotu ji čeká jiný kalibr, do Prahy dorazí Baník se skvělým Brazilcem Ewertonem.

Čtyřicetkrát v řadě bylo na Letné vyprodáno, rozumějte místa pro domácí fanoušky. Série přes výzvy samotných příznivců rudých na sociálních sítích skončila v době, kdy Letenští tápou. Navíc na pohárový střet uprostřed týdne dorazil (v současnosti) ne tolik lákavý sok.

Nakonec téměř 14 tisíc diváků vidělo jasnou záležitost favorita - Sparta překonala Zbrojovku 4:0.

„Nevím, jestli se nám bude po výhře dýchat lépe. Jsme ve Spartě a tam jsme pod tlakem pořád,“ vykládal po posledním hvizdu trenér Lars Friis. „Jsem velmi spokojený. Zápas jsme kontrolovali od první minuty, což nebylo jednoduché. S míčem jsme museli hrát velice rychle,“ popsal.

V časech nedobrých opravdu musel jeho tým uspět, to bylo jasné. Zbrojovka je ve druhé lize předposlední, což je ostuda. Letenští však z posledních šesti utkání zvítězili pouze jednou (doma nad Libercem) a naposledy ji vyučila Plzeň lišáka Miroslava Koubka.

Po nedělní truchlohře také bylo na Strahově „veselo“.

„Je přirozené, že když nedosáhnete požadovaného výsledku, dostaví se i vyšší míra emocí. Ve Spartě jsme zvyklí na vítězství v každém zápase, takže když se nám pak nějaký zápas nevydaří, je normální, že ze sebe musí hráči frustraci dostat ven,“ naznačil v rozhovoru pro klubový web asistent Jens Askou, že bylo nutné zasáhnout.

Vlivem neúspěchů, kumulace utkání i síly protivníka se také proměnila sestava. Co bylo na úvodní jedenáctce zajímavého?

Samozřejmě, první start letenského Lea Gudase, jak kdosi z fanoušků na sociálních sítích překřtil belgického obránce Eliase Cobbauta. Vousatý zadák se dostal do hry vůbec poprvé od příchodu na začátku září. Dosud ho do sestavy nepustilo svalové zranění a následující rekonvalescence.

Zadák se postavil očekávaně na místo levého stopera, nepouštěl se do větších akcí, soupeř ho neprověřil. Uvidí se až v dalších zápasech, zda pomůže vyztužit bolavé místo v kádru, které se vytvořilo po odchodu Ladislava Krejčího a také vlivem těžkého zranění španělského wingbeka Imanola Garcii.

Zajímavým tahem bylo vysunutí horlivce Qazima Laciho do ofenzivní trojice. Ta sice nefungovala klasicky, Albánec rozhodně nepůsobil na levé straně jako křídlo, spíše se stahoval na post desítky, do středu pod hrot Victora Olatunjiho, přesto šlo o novum. Na tomto postu se Laci ještě neobjevil - to na něj spíše Friisův předchůdce Brian Priske posunul dalšího střeďáka Lukáše Sadílka.

Laci se do zápasu pustil klasicky s vervou. Žádal si balony, snažil se rozehrávat, byl cítit. Řádně vyplísnil Martina Suchomela, když podle jeho názoru akci zbytečně zbrzdil a otočil dozadu. Příliš mu nechodily centry, zato se však výrazně podílel na gólové akci krátce před přestávkou, po níž už zůstal v kabině.

Do středu hřiště vyslal kouč duo Markus Solbakken - David Pavelka. Oba se snažili nabízet, v tom nebyl problém. Na druhou stranu často jen míč vraceli nebo obehrávali obranu. Jako polehčující okolnost lze vzít v potaz nastavení a rozestavení Zbrojovky. „Flinta“ dorazila na Letnou pečlivě bránit, zatáhla se do formace 5 - 3 - 2, která vytvořila před gólmanem Dominikem Sváčkem jakýsi hrozen.

Sparta ho však dokázala (i) díky Pavelkovi rozrazit. Pět minut před pauzou se jí povedla potřebná akce. Její zásada byla jasná, hráči šli takzvaně do kolma. Asger Sörensen poslal míč na Pavelku, ten ihned na Laciho, od nějž mířila k Ermalu Krasniqimu. Klíčové bylo, že Kosovan vyrazil vpřed sprintem, roztrhl defenzivu, po dobrém prvním dotyku byl sám před Sváčkem a skóroval.

„Gól nám pomohl. Ermal hrál velmi dobře. Vždy dokáže udělat rozdíl,“ chválil rychlého forvarda Friis.

Teprve potřetí v ročníku se také dostal do pole wingbek Jakub Pešek. Bývalý reprezentant zatím nastřádal ve dvou utkáních nuzných patnáct minut, naposledy se ukázal v závěru prvního duelu předkola Ligy mistrů v Malmö na konci srpna. Proti Brnu byl aktivní, což vyvrcholilo v 65. minutě, kdy dodal klid druhou brankou.

„Udělali jsme hodně změn, třeba na pravé straně, ale kluci tam byli zkušení. Zvládli to. Hodně pro nás znamená i čisté konto,“ pronesl kouč. Je fakt, že sparťané (tentokrát naskočil pohárový brankář Vojtěch Vorel) udrželi nulu po pěti střetnutích, v nichž ve všech stál mezi tyčemi Peter Vindahl.

Zbrojovka vedle tuhé a poměrně pečlivé defenzivy (ta se však po druhém gólu rozpadla a přišly zásahy Kryštofa Daňka a Albiona Rrahmaniho z pokutového kopu) ukázala snad tři zajímavosti. Velmi slušně chytal Sváček, ve středu pole zvládl sedmdesát minut osmnáctiletý Daniel Polák, syn někdejšího člena národního mužstva Jana Poláka, jenž se po příchodu nových majitelů začal podílet na sportovním chodu klubu. Třetím viditelným borcem byl levý bek Lucas Kubr, jehož aktivita neutuchala až do vystřídání.

„Myslím, že se nám povedlo sehrát důstojnou roli. Síla presinku Sparty je obrovská, proti němu jsme nebyli úspěšní, ale z defenzivního pohledu jsme si to sedmdesát minut uhráli. Pak už jsme nestačili,“ popsal hostující trenér Jaroslav Hynek.

Kladem pro domácí byl i fakt, že si za rozhodnutého stavu vyzkoušel první ostrý start za áčko ultratalent Lukáš Penxa. Především ale šlo o vítězství, jež Sparta potřebuje potvrdit proti Baníku.