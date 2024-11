První posila pro Duklu! Na Julisku přichází Portugalec z Finska

Přestupové období ještě nezačalo a Dukla už má zajištěnou novou posilu. Do klubu míří z finské ligy portugalský levý obránce Jorginho. Podle informací deníku Sport a webu iSport.cz se k týmu připojí v listopadu. Do prvního zápasu ale naskočí až po Novém roce, kdy mu vyprší aktuální smlouva. Jorginho přichází z finského klubu Ilves Tampere, který v právě skončené sezoně obsadil druhé místo. Jako první o tom informovaly Livesport Zprávy .

Dukla se sice drží mimo sestupové příčky, ale rozhodně je co zlepšovat a boj ve spodních patrech tabulky se může ještě zamotat. Na Julisce se tak rozhodli vylepšit kádr ještě dlouho před oficiálním začátkem přestupového období.

A lovili netradičně v zahraničí. Levý kraj obrany vyztuží Portugalec, což je v týmu Petra Rady velká rarita. Ten letos kromě českých a slovenských hráčů posílá do hry už jen Murise Mešanoviče, který strávil v Česku tolik času, že už se za cizince skoro nedá počítat.

Do Prahy tak míří Jorginho, se kterým se už jeho klub i rozloučil na sociální síti X.

Zprávy z Portugalska mluví o technicky velmi dobře vybaveném hráči, co se rád zapojuje do útoku. Jorginho nasbíral v letošní ligové sezoně 1 gól a 5 asistencí ve 20 zápasech. Na obránce skvělá čísla. Navíc by měl dobře rozehrávat standardní situace, především přímé kopy.

Nejčastěji se pohybuje na levém kraji hřiště, kde hýří pohybem a dokáže se zapojit do kombinace i ve středu hřiště. Je skvěle rychlostně vybavený a svým výbušným stylem pak dělá problémy obraně soupeře.

Oproti Davidu Ludvíčkovi, který za Duklu na postu levého obránce nastupuje v aktuální sezoně nejčastěji, by tak měl přinést především zlepšení směrem do ofenzivy a přispět tak ke zlepšení aktuálně třetího nejhoršího útoku v lize. Navíc je schopný hrát nejen klasického levého beka, ale i wingbeka a trenér Petr Rada ho tak může využívat v různých systémech.

Kariéru 26letý Portugalec začínal v mládežnických týmech Benficy Lisabon, kde se ale nedokázal prosadit do prvního týmu, a tak se přesunul do FC Famalicao. Ani tam se do áčka neprobojoval a po jedné sezoně ve třetí portugalské lize tak zamířil do Finska, kde v dresu Ilves Tampere odehrál 2 sezony. V té první plnil spíše roli náhradníka, ale letos se z něj stala důležitá součást základní sestavy.

Pomohl svému týmu ke druhému místu a v létě si zahrál předkolo Konferenční ligy, kde Ilves po postupu přes Austrii Vídeň vypadl ve druhém předkole se švédským Djurgardenem. O rok dřív pak slavil s Ilves vítězství ve finském poháru, což byla teprve pátá velká trofej klubu v historii.

V Dukle pravděpodobně v nejbližší době žádný pohár nad hlavu zvedat nebude, ale svému týmu by měl pomoct v boji o záchranu v Chance lize. Tým Petra Rady se nyní drží na 13. místě a vyhnul by se tak baráži, ale od čtrnáctých Teplic ho dělí jen jediný bod a sezona je ještě dlouhá. Podle statistiky očekávaných bodů je navíc Dukla v ligové tabulce úplně poslední, dokonce i za Českými Budějovicemi.

Ricardo Jorge Silva Araújo (Jorginho)