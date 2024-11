Kristek o Dynamu: Straka má důvěru, pořád chceme Kladrubského

Emil Krstek se na klubovém youtube kanálu rozpovídal o situaci v Dynamu • FOTO: Koláž iSport.cz Pouhý bod ze dvanácti zápasů, pozice suverénně nejhoršího klubu Chance Ligy. Dynamo České Budějovice prožívá mizerné období, roste napětí v klubu i mezi fanoušky. K aktuální situaci jihočeské organizace se vyjádřil ředitel Emil Kristek. V delší dobu avizovaném pořadu Na slovíčko odpovídal přes klubový youtube kanál na dotazy fanoušků. Vyjádřil se k finanční situaci klubu, pozici stávajícího trenéra Františka Straky a dalším ožehavým tématům.

O finanční situaci klubu „Závazky postupně hradíme a řešíme. V minulé sezoně se stala nešťastná věc, že výdaje klubu výrazně převyšovaly příjmy, možná až o několik desítek milionů korun. Nestrkáme hlavu do písku, snažíme se komunikovat s každým. Přitom musíme řešit provoz a chod klubu, platit mzdy hráčů a zaměstnanců. Se silou vůle se nám to daří, ale nebude to ještě jednoduché, plně si to uvědomujeme. Všichni v klubu věříme, že se nám to podaří ustát. Do konce roku nás čeká velmi těžké období, věřím, že to zvládneme, pro jaro máme daleko lepší vyhlídky. Spousty firem má určené marketingové plány na celý rok, v některých jsme začleněni na ten příští.“

O klubové vizi „Na prvním místě je absolutní ekonomická stabilizace klubu, bez ní nepůjde vůbec nic. Také musíme udělat do poslední chvíle všechno pro to, abychom se sportovně udrželi v první lize. Dokud to půjde, budeme pro to dělat maximum. Pak je tady naše klubová akademie, výchova a podpora mladých hráčů. Zahájili jsme jednání s městem i krajem, máme zájem o spolupráci, společné dobudování akademie jako tréninkového centra Složiště.“

O realizačním týmu „Bavíme se o tom na představenstvu klubu, ale stále má naši důvěru. Nebudeme teď měnit trenéry, nechceme každou chvíli dělat změny, to není úplně správné. Spíš se bavíme o posílení kádru, potřebujeme nějakého rozdílového hráče, útočníka, který bude dávat góly. Adediran nás přivádí k šílenství. V zápase jde třikrát sám na bránu, ale trefí to do tyče nebo z metru napálí brankáře. Tohle je frustrující. Ale musíme doufat, že se to změní a podaří se nám to zlomit.“

O odvolání předchozího realizačního týmu „Chtěli jsme týmu dát impuls, jak se to dělá všude. Impuls bohužel nepřinesl kýžený výsledkový zvrat, který jsme očekávali, ale to se ve fotbale i sportu stává. Nikde se nepíše, že by se jednou Jirka Lerch nebo ostatní trenéři nemohli vrátit. Chci jim poděkovat, že v Budějovicích na jaře udrželi první ligu, podařilo se jim to ve velmi těžkých podmínkách.“

O konci Jiřího Kladrubského „Celá akce (odvolání realizačního týmu) se ho netýkala. František Straka ho chtěl jako asistenta, dokonce první trénink jako první asistent odtrénoval. Druhý den přišel, že se sám rozhodl, že už nebude pokračovat. Všechny nás to zaskočilo, čekali jsme na jeho návrat, ale nestalo se tak. Dokonce jsem mu nabídl, aby pokračoval u nás v akademii. Pak si bohužel přetrhl achilovku. Je to legenda klubu, slušný člověk, má u nás vždycky dveře otevřené. Čekáme, až se uzdraví, pak s ním obnovíme jednání a máme zájem, aby pracoval tady.“

O konfliktu s fanoušky po prohře s Hradcem „V médiích to bylo prezentováno velikášsky, ale až takové to nebylo. Zhruba minutu, dvě byli fanoušci ve svém sektoru, komunikovali s Františkem Strakou. Nás všechny, fanoušky i lidi v klubu, štvou výsledky. Zlobí nás to, jsme frustrovaní, ale musíme jít dál, co máme dělat jiného. Jsem rád, že jsme se v týdnu s fanoušky setkali, komunikujeme s nimi, máme nějaký plán. Chceme vítězit. To, co se děje, že jsme prohráli tolik kol, dostali tolik branek, to snad není možné. Naši hru všichni vidíte - něco stavíme, pak najednou dostaneme hloupý gól a všechno to spadne, na psychiku je to šílené. Nějaká výhra už musí přijít.“

O platových stropech „Není to v žádném případě pravda, nechápeme, kde se takové informace objevily. Hráči mají u nás velmi dobré podmínky, troufám si říct, že od šestého, sedmého místa dolů jsou srovnatelné s ostatními prvoligovými týmy. Pokud přijde rozdílový hráč, kterého realizační tým doporučí, jsme připraveni ho zaplatit.“