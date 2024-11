Cenná výhra Boleslavi. Brännström: Nahrát spoluhráči byl problém

Hlavní čísla v sobotu na Julisce hodinu a půl po poledni? 100 a 300. Dukla poblahopřála Jakubu Řezníčkovi k stému ligovému gólu a vstupu do Klubu ligových kanonýrů. Jeho kumpán Jakub Hora zase odehrál na Slavii třístý duel v nejvyšší soutěži a vstoupil do Klubu legend. Bylo to to nejmilejší, co domácí fanoušci okusili. Hosté z Mladé Boleslavi si ve 14. kole Chance ligy totiž odvezli hubenou výhru 1:0.

Když vynecháme středeční zápas MOL Cupu v Polici nad Metují, Bolka tahala už osmizápasovou sérii bez vítězství. Proto vyjel český zástupce v Konferenční lize do Prahy za jediným cílem – vyhrát.

Jenže to byl zápas, který spíše diváky bolel. Důležitost zápasu byla znát. Jednalo se o tuhý boj. Hosté přijeli s evidentní taktikou, aby si rychlí hráči v čele s Vasilem Kušejem nabíhali za obranu Dukly. Ve většině případů však výpady hostů narážely na vlastní nepřesnost. Do utkání navíc lépe vstoupili domácí a nováček měl několik pološancí, které nevyužil.

„Prvních dvacet minut jsme se hledali. Byl problém nahrát někomu ve stejném dresu. Byli jsme špatní, nervózní a pod tlakem. Velmi důležité vítězství. Mluvili jsme o tom v klubu, že ten zápas musíme zvládnout. Nejsem ale na sto procent spokojený,“ líčil po utkání švédský kouč Mladé Boleslavi Andreas Brännström.

Když to nejde po zemi kombinací, pomohou standardní situace. Staré klišé platilo beze zbytku. Už po změně stran v 52. minutě totiž Tomáš Ladra z pravé strany rozehrál skvěle přímý kop na hlavu kapitána Marka Suchého a ten tváří v tvář brankáři Hruškovi nedal šanci. Pro Suchého to byl premiérový gól v tomto ročníku Chance ligy a nakonec měl přídomek vítězný.

„Toužili jsme po výhře. Určitě ale nejsme spokojeni s výkonem. Chtěli jsme na soupeře vlítnout ve druhém poločase, naštěstí to dopadlo gólem. Pak jsme si ale koledovali, i když to dobře dopadlo,“ hodnotil utkání střelec gólu Marek Suchý.

Bolku tak nemusela mrzet tutovka, kterou nepochopitelně v prvním poločase spálil Matyáš Vojta. Mladý útočník měl nabito úplně sám před Hruškou po půlhodině hry, ale nepochopitelně přestřelil. „Ještě jsme se o tom nebavili. S hráči obvykle mnohem více hovořím druhý den po zápase. Byl to obrovská šance, to je pravda,“ litoval gólovky Brännström.

Tlak Dukly sice po inkasované brance přišel, ale byl spíše platonický. Mladoboleslavští se upnuli na udržení čistého konta, aby se neopakoval průšvih dva týdny starý průšvih s Bohemians, kde Boleslav ztratila výhru v závěru.

„Komunikace na hřišti probíhala i na toto téma, že bychom si to měli více pohlídat. Chtěli jsme to zlomit, byla by blbost to za stavu 1:0 nějak otvírat. Byla tam jedna střela, člověka to trefí, měl jsem naštěstí ruce u sebe. Jsme rádi za tři body. Ta série bez výhry byla trochu jiná, protože to byly remízy. Pracuje hlava. Pozitivní myšlení musí zůstat. Věděli jsme, že to dřív nebo později zlomíme,“ doplnil Suchý.

Celkově vzato se však jednalo o vyrovnané utkání a Dukla litovala, že zrovna v tomto klání nezískala alespoň bod. „Myslím si, že šancí jsme měli hodně. Paradoxně jsme byli ve druhém poločase lepší. Bod by tomu zápasu slušel víc,“ žehral po utkání obránce Pražanů Filip Matoušek, který po duelu na Slavii naskočil v základu i proti Mladé Boleslavi a počínal si na pravém kraji obrany coby záskok slušně. „Určitě chci naplno využít tu šanci, kterou jsem dostal při zranění Vondráška. Zápas na Slavii mi ukázal extrémní rychlost a důraz, na tom musím pracovat. Co se týče toho zápasu s Boleslaví, tak Ladra nebo Kušej jsou rozdíloví, ale myslím si, že jsem podal dobrý výkon,“ měl jasno Matoušek.

Dukla však padla a nevyužila šanci se na svého sobotního soka bodově dotáhnout, naopak Bolka nováčkovi utekla na šest bodů.