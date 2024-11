Trapas v poháru řešil i Nezmar. Kováč: Byly pohovory, bod na Dynamu bereme

Berete remízu z Budějovic?

„První poločas jsme hráli podle plánu, měli jsme víc ze hry. Určitě jsme hrozili ze stran, ale dobře jsme to nevyřešili. Měli jsme problémy u standardních situací, byla tam velká šance Budějovic. Ve druhém poločase nám ublížilo střídání zraněného Santiaga Enemeho, je to klíčový hráč, nejen v tomto zápasu. Šel tam Nyarko, ale bohužel se za tři minuty zranil a rozsypalo se nám to. Trenér Straka na nás udělal dobrý plán, dlouho to bylo nula nula, pak naskočili Adediran a Ogiomade. Nasadili velké hráče, my jsme tým spíš s hráči menší postavy a měli jsme trošku problémy ve vzduchu. Druhý poločas jsme měli brejk 4 na 2, ale nedostali se do zakončení, to je škoda. Bylo vidět, že nám dochází síly, máme za sebou pohárový Hlučín a hodně jsme cestovali.“

Nečekal jste, že budete proti poslednímu týmu ligy víc dominovat?

„Budějovice nepatří tam, kde v tabulce jsou. Viděl jsem celý zápas s Hradcem, kde hrály velmi, velmi dobře, jen se neprosadily gólově. Nám se zranili hráči do středových pozic, uhráli jsme bod, který bude mít velkou cenu. Dva zápasy po sobě jsme nedostali gól, to je pro naši mladou obranu plus. Jsem rád, že se vrátil Plechatý, vydržel to a s nulou ve zdraví.“

Schází vám dopředu větší kvalita?

„Zranil se nám Nyarko, to jsme nečekali. Pracujeme s talentovanými hráči, věříme jim. Kulenovič už u nás není, ale jiní kluci mají jednoznačně kvalitu.“

Proběhly po vyřazení v domácím poháru v Hlučíně pohovory s hráči?

„Ano, pohovory byly. Řešili jsme to s Honzou Nezmarem.“

Proč se nepodařilo zareagovat v Budějovicích výhrou?

„Dneska není pro žádný tým jednoduché urvat tři body. Chtěli jsme je, ale dneska nás druhý poločas Budějovice zatlačily, nám se nepodařily proměnit dva, tři brejky, měly jsme také šance. Ligový bod s Budějovicemi po dnešní trase, jaká k němu vedla, bereme.“

Neobával jste se, že Hlavatý uvidí po zákroku na Marcela Čermáka druhou žlutou?

„Míša je zkušený, věděl, co si může dovolit. Možná to zavánělo. Do středu zálohy jsme neměli jinou variantu. Kluci to odbojovali a dneska tam hlavně uprostřed nechali úplně všechno.“