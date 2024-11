Očima fanouška: Panák není kapitán pro Spartu. Věřím, že se oklepeme

„Je to špatné. Zápas s Baníkem, na němž jsem samozřejmě byl, jsem si pouštěl ještě v neděli ze záznamu. Hlavní poznatek mám: jsme absolutně bez emocí. Chybí šéf, je prostě znát, že není Láďa Krejčí nebo Honza Kuchta. Myslím, že teprve teď pociťujeme, jak moc chybí na hřišti i v kabině.

Sparta nemá přirozeného lídra.

Mám moc rád Filipa Panáka, ale pro mě to není kapitán pro Spartu. Je to moc hodnej kluk. Kapitán musí být autorita a také tak trochu svině. Ale především to musí být osobnost, což u Filipa úplně nevidím. Chybí mu právě emoce a lídrovství, i když herně se o jeho přínosu vůbec nemusím bavit.

Další věc, co mi vadí, že pořád jedeme stejné rozestavení 3 - 4 - 3. Problém je, že nevidím vůbec chuť něco změnit. Myslím, že bychom měli mít připravený plán B. Když se podíváte na hru, je to jen házená, žádná kolmá přihrávka, bez nápadu, což podle mě souvisí s tím, jaké byly nákupy. Nepovedené.

Obrovské zklamání je pro mě Solbakken, Sparta by se také měla zbavit Preciada, jeho přístup nedělá dobrotu v kabině, navíc by nebylo dobré na sílu držet Vitíka. Ohledně Birmančeviče samozřejmě nevím, co se přesně děje. Dělá tam dusno, že Rrahmani a Krasniqi jsou Kosované?

Popíšu fanouškovský pohled, léta jsem chodil do kotle. Ten bude vždycky stát za Srbskem. I proto bych řekl, že je v týmu až moc cizinců a bylo by dobré do toho říznout. Navíc, jakmile do toho vstoupí politika, což se v případě Srbska, Kosova, Albánie děje, bude to vždycky jedno velký špatný.

Stagnujeme, a proto bych se zastavil u vedení. Je to chyba Rosického i Sivoka, že je pozornost upřená víc na Ligu mistrů než na ligu, a proto máme tu šílenou bodovou ztrátu na Slavii.

Všechno má nějakou setrvačnost. Byl úspěch, vykašlali jsme se na nějakou poctivou, denodenní práci. Musím zase začít makat na tréninku, na hřišti, přenést to do zápasu, ale zároveň potřebujeme větší profesionalitu na přestupovém trhu. Za poslední dva termíny jsme nepřivedli nikoho, kdo by se vyloženě povedl. Kádr je slaboučký.

Sparta se uspokojila ve všech směrech, nejen na hřišti chybí hlad. Chápu, že přijde pád. Chybí mi chuť, dravost, jak říkají hokejisti, ochota lízat led, u fotbalistů žrát trávu. Slavia chce víc, jde si za titulem. Sparta vůbec.

Věřím tomu, že se Sparta oklepe a bude zase válcovat ligu. Ale bude to běh na dlouhou trať.“

JAN BEDNÁŘ, sparťan od čtyř let

Autor je ředitel správy Krajského státního zastupitelství Hradec Králové