Hapalovy NEJ zápasy v Baníku: zlom před rokem, Kodaň a Letná vrcholem

Když po šesti letech porazíte Spartu a po deseti letech slavíte na její půdě, odvedli jste dobrou práci. A když k tomu navíc přidáte po všech stránkách i vynikající výkon, kterým jste šli naprosto zasloužené výhře naproti, máte být fakt na co pyšní. Baník se nesesypal ani po brzy inkasovaném gólu, favorita trestal díky aktivní hře, nadstandardní efektivitě a taktické připravenosti. Erik Prekop pokryl kreativního stopera Filipa Panáka a Ewerton suše proměnil obě penalty. Bravurní šichta!

Zklamání z rozstřelu, ale hrdost

Baník-Kodaň 1:0, na penalty 1:2 (15. srpna 2024)

Ostrava zažila nádherný večer ve fantastické atmosféře vyprodaného vítkovického stadionu. Bohužel se špatným koncem. Čtyři neproměněné penalty v rozstřelu donutily některé fanoušky až k slzám, postup do play off o základní fázi Konferenční ligy byl tak blízko... Baník na Dány vletěl agresivním presinkem a do poločasové pauzy smazal jednogólové manko z Kodaně. V mohutné ofenzivě pokračoval, avšak David Buchta či Abdullahi Tanko se neprosadili. A pak přišel rozstřel...

