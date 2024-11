Rosický do Arsenalu? Aktuální situaci nekomentuje, roli hraje údajně i Arteta

V době, kdy se zatím marně pokouší zastavit prohlubující se krizi Sparty, by mohl dostat na stůl atraktivní nabídku. O Tomáše Rosického se zajímá Arsenal, který v současné chvíli hledá nového sportovního ředitele. Anglický klub už měl svého někdejšího záložníka kontaktovat. Velkou roli by v případném jednání zřejmě sehrál Mikel Arteta, trenér prvního mužstva.

Tohle spojení fungovalo v minulosti dlouhých deset let. Byť angažmá Tomáše Rosického na Ostrovech poznamenala opakující se zranění, v Arsenalu zanechal obrovskou stopu. A možná i proto se momentálně uvažuje o jeho návratu na Emirates.

Londýnský klub v minulých dnech nečekaně přišel o sportovního ředitele Edúa Gaspara, který na svou pozici rezignoval. Aktuálně mu běží půlroční výpovědní lhůta, pak by měl pravděpodobně zahájit spolupráci se skupinou vlastnící fotbalové kluby jako Nottingham Forest nebo Olympiacos Pireus. „Ale ambiciózní plány a vize budou dál pokračovat,“ okomentoval trenér Mikel Arteta citelnou ztrátu.

Arsenal se okamžitě pustil do práce a sestavil úzký seznam možných kandidátů na uvolněné místo. Podle francouzského webu Foot Mercato se na něm objevil také Rosický. A údajně dost na vysokých pozicích.

Deník Sport se sportovního ředitele Sparty pokusil v pátek odpoledne oslovit. V momentální situaci, v níž se letenské mužstvo nachází, spekulaci nekomentoval. Ovšem k první diskuzi mezi oběma stranami už mělo dojít.

Rosický přijal současnou funkci ve Spartě v prosinci 2018, a to krátce poté, co v klubu ukončil profesionální hráčskou kariéru. Za necelých šest let získal s klubem dva mistrovské tituly a dva triumfy v českém poháru. Byť po sezoně 2021/22 (před příchodem trenéra Briana Priskeho) nabídl vedení v čele s majitelem Danielem Křetínským kvůli nepříznivým výsledkům svou rezignaci.

„V momentě, kdy jsem do funkce nastoupil, jsem neměl žádnou ambici pracovat kdekoli jinde. Všechno vycházelo z čisté lásky ke klubu, ve kterém jsem začínal. I tohle se ovšem vyvíjí,“ uvedl bývalý záložník pro The Athletic.

Zpráva, že by mohl letenský klub v budoucnu z vlastní vůle opustit, se poprvé objevila na veřejnosti začátkem letošního roku. „Pozvali mě třeba na pohovor kvůli pozici v jednom velkoklubu. Odmítl jsem, protože vím, že na Letné mám před sebou pořád ještě spoustu nedokončené práce. Moje uvažování to však poněkud změnilo,“ přiznal v exkluzivním rozhovoru pro zahraniční web. Dosud neodhalil, o jaký klub šlo.

Ovšem teď čelí další velké nabídce. Vždyť se ozval Arsenal, jeho láska, anglický velkoklub, v němž navíc v současné době jako trenér působí bývalý spoluhráč Arteta. Mimochodem, Španěl s Rosickým dodnes udržuje kontakt a je jedním ze tří mužů, kteří o Gasparově náhradě údajně rozhodnou.

Vedení londýnského klubu údajně vybírá mezi funkcionářem Sparty a Perem Mertesackerem, manažerem mládežnické akademie. Byť na listu stojí několik dalších jmen včetně Tima Steidtena, technického ředitele West Hamu. „Nejvyšší podporu mají Rosický a Mertesacker,“ napsal Foot Mercato.

Jasno by mělo být do několika měsíců s tím, že Arsenal zahájí rozhovory s potenciálními kandidáty a jejich kluby v nadcházejících týdnech. Přijde pro Spartu další velká rána?