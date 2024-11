Rady pro Friise v Boleslavi: servis pro střelce a občerstvit tým. Vorel čeká

Video se připravuje ... Toto video je součástí balíčku PREMIUM. Odemkněte si exkluzivní obsah a videa! Koupit Už mám předplatné. Přihlásit se Co s tím? Otázka za miliony se honí hlavou sparťanských fanoušků, expertů, Daniela Křetínského, Tomášů Rosického i Sivoka, ale především Larse Friise. Dánský trenér potřebuje nažehlit zmuchlanou rudou skvadru, která se propadla do nečekaného šera. V neděli se ukáže v Mladé Boleslavi, kde sice na jaře stvrdila titul, ale minulý podzim ji tady Vasil Kušej a spol. rozebrali na prvočástky. Tady je pět tahů, které by mohl (a měl) blonďatý kouč vyzkoušet.

Sázka na obranu Když se nedaří, je třeba začít od malých věcí. Lehká přihrávka, jednoduchá, precizně vhozený aut, ale především… Ano, vzít to odzadu, vylepšit obranu, být v ní zakouslý, pečlivý a především nechybující. To je první přikázání pro sparťany. Vždyť v sezoně mají doslova příšerná čísla. V lize inkasovali už šestnáctkrát, zatímco Slavia pouze čtyřikrát. V domácí soutěži má až sedmou „nejlepší“ defenzivu. To k titulu nevede. 1,23 Tolik dostávají sparťané v lize gólů na zápas. V minulé sezoně byli na čísle 0,86. Mdlá Sparta opět padla. Jak z toho vybruslit? Vindahl příště na lavici | První dojem Video se připravuje ...

Vorel čeká Asi nelze říct, že příšerná defenzivní statistika jde primárně za gólmanem. Přesto je zřejmé, že Peter Vindahl, absolutně jasná brankářská jednička, není ve formě. Možná je zkroušený z toho, že mu nevyšel přestup do Celtiku Glasgow, na druhou stranu to není omluva. Na lávce je připraven Vojtěch Vorel, který dovedl Spartu k triumfu v poháru, vyhrál na Slavii i finále v Plzni. Měl by dostat šanci. Šlo by rovněž o impuls pro tým, o výraznou změnu. 1,91 O tolik gólů méně měl dostat Peter Vindahl podle metriky xCG. V minulé sezoně inkasoval o 3,9 méně, než měl. Sparta, tým v rozkladu. Co Birma a Friis? Chorý bez loktů, Vácha vs. Lingr Video se připravuje ... Toto video je součástí balíčku PREMIUM. Odemkněte si exkluzivní obsah a videa! Koupit Už mám předplatné. Přihlásit se

Servis pro střelce Sto milionů, to je rána. Za to ten Albion Rrahmani přece zatím nestojí, řeknou si mnozí. Jenže Kosovan dal ve 13 utkáních za Spartu 4 góly a na dva přihrál. O flop rozhodně nejde, byť se čeká víc. Jenže Rrahamni je klasický snajpr, který potřebuje podporu. Co ho zkusit postavit společně s Indritem Tucim, jenž se cítí dobře na podhrotu, a zesílením zálohy pomoci útočníkům do více šancí? 188 Tolik minut potřebuje Albion Rrahmani ve Spartě na jednu vstřelenou branku. SESTŘIH: Sparta - Baník 1:3. Další domácí krach, dvěma góly z penalt rozhodl Ewerton Video se připravuje ...

Občerstvit sestavu Na omlácené opory nelze spoléhat. Část jich je na marodce, díl je z formy. Takový Filip Panák měl už rozhodně lepší měsíce. Sestavu přitom je možné občerstvit. Martin Suchomel ukázal při štěcích dobré věci (Matěj Ryneš je viditelně zatavený, odpočinek mu neublíží), slušně se jeví Jakub Pešek. Pozor, nabízí se i tah s Davidem Pavelkou. Matador je persona – a když nastoupil, tak podal solidní výkony. Nachystán je Indrit Tuci. Trenér Lars Friis „Když jdeme do zápasu se sedmi, osmi zraněnými hráči, není to snadné.“