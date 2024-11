Hapal po super výkonu: Tohle není výkonnostní strop. Rigo zase „kradl“

Můžeme velebit dvougólové střelce Ewertona a Prekopa, precizní práci obránců, technickou vytříbenost Šína s Buchtou, nezměrnou aktivitu Bouly a Holzera. Na představení Baníku s Duklou nenajdete vážnější vady na kráse. „Dali jsme nádherné góly, až na ten vlastní jsme si je vypracovali. Dominovali jsme,“ těšilo kouče Pavla Hapala. „Kluci vědí, co od fotbalu chtějí a za čím si jdou. Můžou se zlepšovat. Nebál jsem se, že něco podcení.“

Vyložené fajnšmekry zaujala jedna specialitka. Způsob, jakým Tomáš Rigo v centrální zóně dvakrát vyčíhl rozehrávku soupeře a založil nebezpečný kontr. Jeden skončil gólem, neboť po vypíchnutí míče Matouškovi bleskově poslal do sóla Prekopa. Nešlo o náhodu. Dvaadvacetiletý slovenský reprezentant se na tyto mikro situace zaměřuje.

Dokáže matoucím pohybem protivníka donutit k chybě a sebrat mu balon. „Snažím se na tohle hrát,“ souhlasil. „Jsem rád, že mi to vyšlo. I na Spartě jsem měl hodně zisků. Soustředím se na ně,“ pochvaloval si. Když sledoval, jak jeho parťáci napínají síť, chtěl se Rigo také zapsat mezi střelce. Ke konci měl šanci, ale trefil bránícího hráče. Pak se chytal za hlavu. „Když je takový stav, každý si chce dát gól. Mrzelo mě, že to nevyšlo,“ přiznal.

Demolice nováčka vypadala působivě. Ostravští se bavili fotbalem, byli mimořádně efektivní. Takový duel sehrajete v české lize jednou za několik let. Někdo pocit, že mu na hřišti vyjde, na co sáhne, nepozná za celou kariéru. „Upřímně, nečekal jsem, že to bude až tak jednoduché,“ poznamenal mladý středopolař. „Prakticky z každé střely jsme dali gól. Padly tam pěkně, jsem rád, že nebyly ušmudlané. Po poločase, kdy jsme vedli 3:0, jsme už chtěli jenom co nejvíc navýšit skóre. Teď nám to tam padá. Ze začátku sezony to bylo nahoru dolů,“ dodal s tím, že by Baník rád udržet krok s top trojkou Slavia, Sparta, Plzeň. To se aktuálně daří.

Fanoušci jsou nadšení, dávají svým miláčkům najevo přízeň. Na Duklu jich dorazilo v nepříjemném chladu skoro devět tisíc a výkon domácích je záhy rozehřál. „Chtěli jsme dát gól hned z první šance,“ líčil Rigo. Stalo se, a pak už bylo na trávníku jen jedno mužstvo. Včetně čerstvého českého reprezentanta Matěje Šína. „Moc nám pomohla výhra na Spartě. Celý týden jsme byli nadšení. Lidé, kteří nás ve městě potkávali, nám gratulovali,“ vyprávěl o euforii v regionu.

Ta jeho byla po „povoláváku“ do seniorského áčka znásobená. Zpočátku nechtěl věřit, že se jeho jméno objevilo na Haškově seznamu pro nadcházející sraz. „Jsem z toho nadšený, vůbec jsem neměl slov. Splnil se mi sen,“ chrlil ze sebe. Mezi náhradníky figurují další jeho spoluhráči Buchta nebo Boula.

Baník je nyní opět v celostátním kurzu. Kouč během podzimu ustálil sestavu, útočný trojzubec Šín-Prekop-Ewerton je extrémně nebezpečný pro každou defenzivu. A když přijdou do hry náhradníci Kubala, Tanko či Juroška, soupeřovým zadákům se rozhodně neuleví. „Každá ztráta bodů by byla dehonestace výsledku na Spartě,“ vystihl Hapal. „Schválně jsem hráčům připomínal zápas s Plzní, který jsme nezvládli výsledkově, ale herně byl velice slušný. Tentokrát jsme Dukle ty situace nedovolili, až na jednu stoprocentní šanci,“ připomněl Lichého tutovku v úvodu.