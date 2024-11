Koubek: Vašulínův nejlepší zápas v Plzni. Musíme si hlavně hledět svého

Co říkáte na to, jak tým zápas zvládl po mentální i fyzické stránce?

„Mužstvo si bylo vědomé důležitosti zápasu před reprezentační pauzou, hlavně při ztrátě bodů na Slovácku. Dneska bylo veledůležité vyhrát, to se podařilo po velice dobrém, energickém výkonu. To je potěšitelné, zvlášť po těžkém zápase ze čtvrtka. Mužstvo ukázalo správnou mentalitu, dobré nastavení a uvědomění si situace, dobrou připravenost. Pomohly nám čtyři změny v sestavě oproti čtvrtku, energie odpočatých hráčů, to byl dobrý tah.“

Líbila se vám spolupráce útočníků Vydra, Vašulín?

„Duo V+V hrálo dobře, předvedlo dobrý výkon. Víme, že Matěj je už několik týdnů v dobré sportovní formě, potřebovali jsme, aby Váša zvedl svůj level. A to se podařilo, byl to asi jeho nejlepší výkon v Plzni. Výborná kooperace doplněná Šulcíkem (Pavlem Šulcem), vytvářeli velice zajímavé a kvalitní akce.“

Matěj Vydra zapsal 1+1, čímž si vylepšil statistiky...

„Nahrával i na neuznaný Vašulínův gól… Když bude mít ve statistikách aspoň číslo jedna každý zápas, tak to bude optimální, ale to není až tak jednoduché. Každopádně už mu tam blikají čísla.“

Je po dlouhém zranění zpátky v plné síle Cheick Souaré?

„Důkazem, že je zpátky, je dnešních odehraných devadesát minut, zvládl to v pohodě. Komunikovali jsme s ním během utkání, říkal nám, že se cítí velice dobře, pokud jde o síly. Cheick se zdá být plnohodnotně zpátky. Škoda, že mu neuznali gól, trefil to krásně. Byl to ofsajd asi o třicet centimetrů.“

Těší vás náskok na Spartu, která ztratila v Mladé Boleslavi?

„Pozor, nezapomínejme ani na Baník. Je odehrané čtrnácté kolo, jedno bylo odložené. Jakýkoliv bodový stav plus čtyři, pět, šest bodů stále neznamená vůbec nic. Musíme si hledět hlavně svého, dělat tři body a neohlížet se kolem sebe.“

Trápí vás standardky, ze kterých se nedokážete prosazovat?

„Je to téma. Oproti minulé sezoně nemáme takovou vzdušnou sílu, jsme si toho vědomi. Pokud tudy povede cesta, můžeme volit víc kombinačních řešení. Řešíme to, zabýváme se tím a budeme se tím dál zabývat.“

Jaký program plánujete na reprezentační pauzu?

„Zbude nás tady asi deset do pole a brankáři. Rozbíjí to mužstvo, ale není to jenom případ nás, ale všech dobrých mužstev, jejichž hráči reprezentují, Už máme najetý nějaký model - v nároďáku jsou kluci nějak zapřažení. Tady to doplňujeme kluky z béčka, pokud na trénincích potřebujeme alespoň patnáct hráčů, dá se to řešit. Ale mužstvo se nedá připravovat na příští zápas. Kluby, které mají tým pohromadě, mají velkou výhodu pro další utkání.“