Kušejův gól správně neplatil. Expert na pravidla vysvětluje proč: Kdyby...

Na tabuli svítila 13. minuta utkání Mladá Boleslav - Sparta (2:2). Hostující brankář Peter Vindahl popadl balon do ruky a našteloval se k výkopu. V tu chvíli stál prakticky na hranici velkého vápna. Když balon odlétl od jeho kopačky, skočil mu do cesty mladoboleslavský Vasil Kušej. Bílá koule (ve druhé půli se hrálo kvůli mlze s oranžovou) se od něj odrazila směrem k bráně a pomalu do ní doputovala.