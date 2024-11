Zraněný Preciado: Sparta ho musí uvolnit reprezentaci. Hrát ale nemůže

Byť je sparťan Angelo Preciado zraněný, byl nominován do reprezentace Ekvádoru. Jak je to možné? • Pavel Mazáč / Sport

V sestavě chybí, trápí ho zranění. Vyrazil na odpočinek do Barcelony, v neděli pak sledoval v Mladé Boleslavi další ztrátu Sparty v ligové soutěži, již znamenal výsledek 2:2. Koleno zlobí. Přitom byl Angelo Preciado, rozporuplný chlapec ze Sparty, vlastně nelogicky nominován do národního mužstva Ekvádoru pro další část kvalifikace mistrovství světa, v níž se poměří s Bolivií a Kolumbií. Zpráva vzbudila rozruch. Co znamená?

Na konci října přiznal Lars Friis, trenér letenského týmu, po pohárovém utkání doma se Zbrojovkou Brno, že pravý wingbek, který střídá slušné výkony v Lize mistrů s poměrně mizernými v domácí soutěži, bude mančaftu scházet.

Ekvádorec má problémy s kolenem, což dánský kouč okomentoval slovy: „Ten zásah, který dostal den před utkáním v Plzni, vypadá v tuto chvíli hůře, než v co jsem doufal. Vypadá to, že nám bude nějakou dobu chybět.“

Přitom po duelu na stadionu Viktorie Friis vyslal do světa optimističtější verzi. Počítal s tím, že hráče bude mít brzy k dispozici.

Je to jinak, přesto ekvádorská asociace zapsala zkušeného reprezentanta, který si zahrál i na mistrovství světa v Kataru a patří do základní sestavy národního výběru, do další nominace. Jak je to možné?

Takový postup je povolen, v době přestávek pro mezinárodní zápasy mají reprezentace právo povolat kteréhokoli borce. Klub musí souhlasit a hráče uvolnit. To se děje i v tomto případě.

„Byl povolán na lékařskou kontrolu, i když Ekvádorci vědí, v jakém je stavu, sdíleli jsme s nimi informace. Je to standardní, takové jsou regule ze strany světové federace. Když mají zájem, absolvují prohlídku,“ vysvětlil Friis po duelu v Mladé Boleslavi. „Je to stejné jako s českou asociací, také posíláme hráče na vyšetření,“ doplnil.

Aktuálně se debatuje o dvou variantách. Buď Preciado opravdu odletí na sraz, kde absolvuje vyšetření (i na to má reprezentace nárok), nebo za ním dorazí lékař do Evropy. „Hlavní bod je, že je Angelo zraněný,“ upozornil trenér.

Je jasné, že Preciado nemůže nastoupit, naopak se řeší, jak jeho potíže s kolenem dát dohromady. Ve hře je podle informací deníku Sport i menší zákrok.

V Mladé Boleslavi naskočil na jeho místě tradičně Tomáš Wiesner, pro nějž už to byl celkově dvaadvacátý start v sezoně. V lize jich nastřádal jedenáct (a jednou se trefil). Preciado se v domácí soutěži představil pouze pětkrát. Do sezony totiž vstoupil později kvůli návratu z reprezentačních vystoupení.

„Nebudeme ho moci použít ani v dalších zápasech,“ řekl Friis.