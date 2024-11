Chytil: Penaltu bych nechal Oscarovi. Hattrick byl spíš o asistencích

Jako experta na bleskové hattricky sám sebe nevidí. Přitom se to nabízí. Na svůj třetí trojgólový zápis v kariéře potřeboval slávistický útočník Mojmír Chytil po Faerských ostrovech a Pardubicích opět jen chviličku, přesně řečeno šestnáct minut v 15. kole Chance Ligy proti Karviné (5:1). „Je to práce celého týmu, zakončování zrovna vyšlo na mě,“ usmíval se střelec, který v této sezoně pendluje mezi lavičkou, základní sestavou, hrotem i krajem hřiště.

Co jste z lavičky na hřišti vypozoroval za mezery, že jste tam tak vletěl?

„Už z videa jsme viděli, že budeme chtít proti Karviné hodně za obranu. Toho prostoru tam bylo dost, ale dostal jsem především skvělé míče, takže to bylo spíše o asistencích. Je mi celkem jedno, jestli mě trenér využije v základní sestavě, nebo jako žolíka.“

Tomáš Chorý i Ondřej Lingr, místo kterých jste šli s Matějem Juráskem na hřiště, vyšli střelecky naprázdno. Je ale hattrick i trochu jejich zásluha?

„Je to práce celého týmu, zakončování zrovna vyšlo na mě. Kluci odmakali celý zápas a pro obránce je to hrozně těžké, pak tam vznikají mezery a zrovna to spadlo na mě.“

Gólu na 3:1 předcházela ukázková akce už od gólmana. Předvídal jste, co se stane?

„Tonda Kinský má nohy výborné, dal to skvěle na Matese Juráska a ten má zase výborné míče do kapsy. Sešlo se to výborně a ta akce snesla nejvyšší měřítka.“

Jak jste si užil celostadionové choreo?

„Krásné, já si to mohl užít ještě z lavičky, takže jsem mohl všechno vnímat. Byla neskutečná atmosféra, všichni si to užili, a i když průběh nebyl ideální, dali jsme hodně gólů. Skvělý večer.“

Nakoplo vás, že nejste v reprezentační nominaci?

„Tohle vůbec neřeším, jestli přijde, či nepřijde pozvánka. V nominaci nejsem, nemám dostatečné vytížení. Hattrick chci dát každý zápas, to je hlavní cíl. Tohle jsem v hlavě neměl.“

Jaké pro vás je, že Slavia oproti minulosti více drží sestavu?

„Všichni musíte být připraveni na sto procent, šance může přijít kdykoliv. Máme silnou lavičku i základ, ať nastoupí kdokoliv.“

Na odlehčení: nechal byste Oscarovi za stavu 4:1, kdy jste byli oba na dvou gólech, případnou penaltu?

„Nechal bych mu ji. Já už tady hattrick dal a on asi ještě ne. Teda on vlastně určitě ne.“ (směje se)