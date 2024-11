Trpišovský: Chytil je démon. Obří choreo? Nejlepší věc, co jsem tu zažil

Emoce měl proti Karviné jako na houpačce. Před začátkem utkání se Jindřich Trpišovský zasněně zadíval na celostadionové choreo, pak musel přepnout do zápasu a užívat si dobrý výkon svých svěřenců. Následně znervózněl, když Karviná v druhé půli vyrovnala, ale nakonec i díky hattricku střídajícího Mojmíra Chytila slaví kouč vysokou výhru 5:1. „Je to démon pokutového území,“ vysekl mu trenér Slavie poklonu a promluvil i o duelu s Martinem Hyským.

Máte za sebou svůj první zápas na prvoligové úrovni proti Martinu Hyskému. Jaké to bylo vzhledem k tomu, že ho tak dobře znáte?

„Když jsem přišel do Slavie, on se dostal po roce k B-týmu. Byl to jeden z prvních kroků, co jsme tu dělali. V ročníku, kdy byla na Slavii Liga mistrů, byl s námi v technické zóně a mohl vidět věci, ke kterým se těžko dostává. Tréninky, videa, chod týmu. Pak spolupracoval s Přemyslem Kovářem ve Vlašimi. Pro nás je složitější, že zná naší přípravu, soupeř má o nás víc informací, než v běžném zápase. Zná spoustu našich rysů, na hře Karviné je to vidět. Zároveň i my víme, že to, co obvykle nechutná nám, může pro zápas fungovat. Je skvělé sledovat, kde teď jsou, vzestup klubu je znát.“

K vidění byla největší choreografie, kterou kdy český stadion zažil. Stihl jste si ji užít?

„Musím říct, že díky tomu, jak to bylo těsně před výkopem, jsem si ji fakt užil. Unikátní. Byla to asi nejlepší věc, co jsem tady zažil, společně se Sevillou. Po pár minutách rozhodčí začal zápas a mě trochu mrzelo, že už musím přepnout. Chtěl jsem se ještě dívat, ohromně silný zážitek. V duchu mi bylo i líto, že tu pár mých známých, co obvykle chodí, nebylo.“

Co říkáte na přínos Mojmíra Chytila? Za šestnáct minut nastřílel z lavičky hattrick…

„Někdo mi říkal, že jsme měli šťastnou ruku při střídání, ale to je jednoduché, když máte v ruce takovou kartu. Měl jít už za Chorého, ale těsně před tím jsme dostali gól a odnesl to Ondřej Lingr. Za Chytila mám hroznou radost, mám ho rád jako člověka i fotbalistu. Na začátku sezony ho trápilo zranění, ale je to démon pokutového území, má skvělý výběr místa. Dostal i výborný servis. Uplatnil věc, na kterou jsme se přesně proti Karviné chystali, byl v prostorech, které nabírají obránci osobně a dostal se před ně. Jeho pohyb je skvělý. Když ale stopeři šedesát minut čelí atakům...“

Nebudete hráčům vyčítat trochu lehkovážnosti v zakončení za stavu 1:0?

„S tím nebudu souhlasit, šli jsme do toho fakt naplno. I kluci sami o zápase hodně v kabině mluvili. Hráči se v takových utkáních chtějí prodat. Měli jsme hlad, ale spíš chyběl klid v zakončení, který je pro nás poslední dobou signifikantní. Trápilo nás to i ve Frankfurtu a Bilbau. Je velká touha zápas rozhodnout, ale spíš chyběl klid, nemyslím si, že by se někdo choval lehkovážně.“