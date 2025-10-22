Předplatné

LM ONLINE: Jaroš s Ajaxem na Chelsea, souboj gigantů Real vs. Juventus. V akci i Liverpool

Kylian Mbappé oslavuje gól v dresu Realu Madrid
Kylian Mbappé oslavuje gól v dresu Realu MadridZdroj: ČTK / AP / Alberto Saiz
iSport.cz
Liga mistrů
Začít diskusi (0)

Středečními zápasy pokračuje třetí kolo hlavní fáze Ligy mistrů. Už od 18:45 se rozehrají dva duely: Bilbao přivítá na domácím hřišti Karabach a Galatasaray vyzve nevyzpytatelné Bodo/Glimt. Od 21 hodin budou na programu velké šlágry. Vítězslav Jaroš se s Ajaxem představí na slavném stadionu Stamford Bridge proti Chelsea. Zajímavý bude souboj Monaka s Tottenhamem a v konfrontaci gigantů dojde na střetnutí Realu s Juventusem. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.

Liga mistrů 2025/2026

LIVE
--Tipsport1.355.479.11Detail
LIVE
--Tipsport1.564.885.35Detail
LIVE
--Tipsport1.385.348.29Detail
LIVE
--Tipsport1.1310.219.3Detail
LIVE
--Tipsport4.984.861.6Detail
LIVE
--Tipsport1.315.969.62Detail
LIVE
--Tipsport3.123.622.32Detail
LIVE
--Tipsport1.464.986.76Detail
LIVE
--Tipsport2.273.753.12Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Paris SG330013:39
2Inter Milán33009:09
3Arsenal33008:09
4Dortmund321012:77
5Manchester City32106:27
6Bayern22008:26
7Newcastle32018:26
8Real22007:16
9Barcelona32019:46
10Karabach22005:26
11Eindhoven31118:64
12Tottenham21103:24
13Marseille21015:23
14Club Brugge21015:33
15Sporting21015:33
16Frankfurt21016:63
17Liverpool21013:33
18Atlético31027:83
19Chelsea21012:33
20Galatasaray21012:53
21Atalanta21012:53
22Neapol31024:93
23Saint Gilloise31023:93
24Juventus20206:62
25Bodo/Glimt20204:42
26Pafos30211:52
27Leverkusen30215:102
28Monaco 20113:61
29Slavia20112:51
30Villarreal30122:51
31FC Kodaň30124:81
32Olympiacos30121:81
33Kajrat30121:91
34Benfica30032:70
35Bilbao20021:60
36Ajax20020:60
  • Osmifinále
  • Play-off

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů