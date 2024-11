Vácha už zná trest. Za urážku Lingra dostal stopku na dva měsíce a pokutu

Lukáš Vácha zařval zkraje listopadu na Ondřeje Lingra v rámci zápasových emocí „Cikáne“. Disciplinární komise za to asistenta trenéra Hradce Králové odstavila od fotbalu na dva měsíce a udělila mu pokutu 40 tisíc korun.

Disciplinárka řešila Váchu podle paragrafu 67a, který se jmenuje „Zákaz projevů hanobících příslušnost k rase nebo etnickému původu, barvu pleti, sexuální orientaci, národnost, náboženství či politickou příslušnost“. Podle odstavce 3 mu mohla udělit trest až na pět let a pokutu do výše 100 000 korun.

Jedná se o stejný paragraf, podle něhož trenér Petr Rada dostal loni od předchozí disciplinárky Richarda Bačka osmiměsíční distanc a pokutu 80 000 korun za zvolání „Ty zoufalče cikánskej“, jímž trenér Dukly počastoval tehdejšího brněnského kouče Tomáše Polácha. Odvolací komise postih posléze snížila na tři měsíce, což se blíží Váchovu postihu.

Lukáš Vácha se před fotbalový soud vedený od této sezony Jiřím Matznerem dostavil osobně. Když po necelé hodině odcházel, svůj trest ještě neznal. „Teď nemám co říct. Ještě mi o trestu nic neřekli, prý mi pak budou volat. Kdybych měl k čemu, tak rád něco řeknu, ale opravdu není co,“ pověděl.

Disciplinárka vzala jako polehčující okolnost, že se Vácha za incident omluvil, přiznal provinění a osobně dorazil na zasedání. „Ale rasismus a rasisticky laděné urážky v civilizované společnosti nemají místo a to samé platí pro fotbalové stadiony. Zejména u hráčů a funkcionářů v tomto směru platí, že by měli jít ostatním příkladem, protože je celá řada fanoušků včetně nejmenších dětí vnímá jako vzory. O to víc proto považujeme chování a slova Lukáše Váchy za nepřijatelná,“ uvedl v komuniké šéf disciplinárky Matzner.

Váchův incident se odehrál v neděli 3. listopadu při utkání Hradec Králové–Slavia (1:1) a do zápisu ho uvedl vedoucí slávistického mužstva Stanislav Vlček. Veřejnost se o něm dozvěděla hned po hvizdu od slávistického šéfa Jaroslava Tvrdíka na účtu X. „Nechat opakovaně z lavičky rasisticky urážet našeho hráče je nechutné,“ napsal.

Vácha se vzápětí po utkání Lingrovi osobně omluvil, později se k urážce veřejně přiznal a projevil lítost. „Musím přiznat, že jsem ho nazval slovem, kterého nyní upřímně lituji,“ řekl v oficiálním Klubovém prohlášení.

Lingr omluvu přijal, záležitost pro sebe uzavřel, stejně jako Slavia ústy Jaroslava Tvrdíka. Disciplinárka už ovšem konat musela.

Incident už dříve dohráli interně i v Hradci. Vácha měl od klubu dostat pokutu.

A ještě něco: v nastaveném čase stejného utkání viděl žlutou kartu hradecký trenér David Horejš. To proto, že sudí Jan Beneš nemohl u střídaček najít skutečného viníka přestupku, sportovního ředitele klubu Jiřího Saboua. Ten se na základě této příhody měl podle informací Sportu rozhodnout, že nadále už nebude chodit na střídačku. Tam z titulu své funkce ani nemá co dělat, proto je v zápise uveden jako technický doprovod. Mimochodem stejně jako Vácha, protože ten pro svou skutečnou roli, tedy asistenta, nemá potřebnou licenci…