Proměna Pardubic: ze stínu vystupuje analytik a přivádí zajímavá jména

To nelze popřít: Pardubice během podzimu ukázaly lize čtyři zajímavé cizince. Za jejich příchody stál (také) analytik Jakub Dobiáš, jenž se po vyhazovu sportovního manažera Martina Shejbala posunuje ze závětrné pozice na post technického manažera.

Dvacet let byl jednou z tváří klubu: brankář, funkcionář, trenér, trávníkář, vlivný muž, držitel emocí. „Byl to pro mě šok. Jako když končí manželství,“ komentuje bývalý trenér Jiří Saňák odchod sportovního manažera Martina Shejbala, jenž skončil společně s ním v závěru října.

Už v té chvíli psal deník Sport a web iSport.cz, že se zvýší vliv analytika Jakuba Dobiáše, jenž pomáhal s tvorbou sportovního směřování (především s posílením) ligového mužstva. Vedení klubu informace odmítalo. Jenže ve čtvrtek oznámilo, že se Dobiáš stává takzvaným technickým ředitelem.

„Jakub u nás v klubu působí už od jarní části minulé sezony. Jeho pracovní náplň spočívá ve skautování hráčů, v případě, že jednáme se zahraničními kluby, tak i díky jeho skvělé jazykové vybavenosti, po dohodě se mnou, jedná s kluby i jednotlivými hráči, kterým detailně představuje klub, naši vizi i naše město,“ prohlásil pro klubový web sportovní ředitel Vít Zavřel.

„V této roli se zaměřuji na přenášení vize sportovního ředitele do konkrétních kroků. Nadále povedu skautingový a analytický tým a budu se podílet na implementaci dlouhodobé vize i v naší akademii,“ doplnil Dobiáš.

V první polovině sezony na jeho popud přišli Dominique Simon, Louis Lurvink, Jason Noslin i André Leipold. Dobiáš jména navrhl, poté se zapojil Shejbal, trenéři. „Všichni přišli s mým souhlasem. Myslím, že nám to sedělo. Kuba jede data, já jsem zahleděný do taktiky, Martin zase do chemie a vztahů,“ popsal Saňák. Když dal své ano, nastoupil šéf Zavřel a řešil finanční záležitosti.