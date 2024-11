Aleguého koncert proti Baníku: gól jako od Özila zachránilo 34 milimetrů

Pamatujete slavný gól Mesuta Özila proti Ludogorci? Německý hráč ve službách Arsenalu si tehdy elegantně poradil s brankářem, aby ještě udělal před prázdnou bránou kličku dobíhajícímu obránci a drze zavěsil. Něco podobného vystřihl před parádní kulisou na Střelnici i Alégué v 84. minutě v zápase s Baníkem.

Přitom stačilo opravdu málo, kalibrovaná čára, podle které rozhodčí dlouhou dobu branku kontrolovali, nakonec vyhodnotila, že od pozice mimo hru dělilo sedmadvacetiletého Afričana 34 milimetrů.

Jelikož už předtím vytvořil oba góly Jablonce a díky třem kanadským bodům mohlo na digitální tabuli domácích (kdyby fungovala) klidně svítit „Alégué 3:1 Baník Ostrava“.

„Nevím, kdo tu měl naposledy 2+1. Dopředu jsme moc kvality nepředváděli a on byl rozdílový. Chtěli jsme ho spíš jako žolíka, ale tím, že jsme prohrávali, jsme museli jít trochu do risku,“ popsal Luboš Kozel své rozhodování ve 43. minutě, kdy musel s otřesem mozku ze hřiště defenzivněji zodpovědnější Matěj Polidar.

Nešťastná událost nakonec Jablonci ke třem bodům paradoxně pomohla. Alégué skóroval hned po svém druhém doteku na hřišti, kdy obkroužil brankáře Markoviče, v druhé půli vyzval rohovým kopem k obratu svého kapitána Nemanju Tekijaškiho a dílo dokonal už popsaným nádherným gólem. „Občas moc nebrání, ale dneska i bránil,“ smál se po utkání Tekijaški. „Všichni jsme tu kamarádi, nemáme skupinky. On i Benny Kanakimana se učí slova česky,“ popsal.

Kamerunec s francouzským pasem působí na severu Čech už přes rok. Jde o další z úspěšných afrických vývozních artiklů Vyškova do nejvyšší soutěže. Tedy, úspěšných… Alégué vždy ukazoval náznaky nadstandardní techniky, ale nikdy nedokázal na delší dobu prorazit do základní sestavy Jablonce. Šikovný levák měl doteď celkovou ligovou bilanci 3+4 a za hodinu proti Baníku stihl její necelou polovinu.

„Je to rychlostní typ s výborným driblinkem, umí se dostat do koncovky. Je to velice zajímavý hráč, ale v české lize je důležitá složka soubojovosti a defenzivy, což u něj není. Do některých zápasů se hodí míň, do některých víc. Věříme, že v něm efektivita je, ale i teď nevyřešil spoustu věcí dobře. Rezervy jsou, nemůžu ale zaručit, že bude v sestavě i příště,“ usmíval se Kozel, který mimochodem odkoučoval v první lize svůj 300. zápas.