Další průšvih Sparty: rozbitý tým, chybí odvaha. Jak je to s hvězdou?

Měla to být oslava založení klubu, jenže změnila se v průšvih. Sparta ztratila s Teplicemi další body po remíze 1:1. Do toho fanoušci protestovali proti cenové politice klubu a - jen tak mimochodem - nevyprodali stadion. Přitom se blíží sváteční střet v Lize mistrů s Atlétikem Madrid. Co před ním ukázal duel se Severočechy?

Kde je odvaha udeřit?

S Olomoucí, Baníkem či v Mladé Boleslavi Sparta vedla. S Teplicemi to bylo obdobné. Přesto ani jeden z těchto zápasů nedovedla, kam potřebovala, tedy k vítězství. Proto je z titulu chiméra a těžce bude honit skok na druhé místo.

„Je to složité téma, možná bych to označil jako nedostatek kuráže, odvahy. Nemáme špatné hráče, nejsem špatný tým, ale zvlášť v situacích, kdy jde něco proti nám, kdy se to nevyvíjí, jak bychom si představovali, tak je to o schopnosti postavit se tomu. Ať už v defenzivní činnosti nebo když máme míč v držení. Konkrétně mluvím o tom, když jsme byli proti Teplicím ve vedení, měla by tam být ta kuráž přidat další branku,“ říkal trenér Lars Friis.