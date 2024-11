Haraslín nemohl riskovat více minut: Pískot už jsme zažili. Zlomí se to

V čem byl hlavní problém Sparty?

„Nejsem od toho, abych hodnotil výkon, to musí zůstat v šatně. Věřím, že se z toho dostaneme, že se to v nějakém zápase zlomí. Chtěli jsme vyhrát v uvozovkách za jakoukoli cenu, prostě jsme potřebovali tři body. Povíme si k tomu víc a budeme chyby odstraňovat.“

Můžete být konkrétnější?

„V posledních zápasech jsme strašně málo nebezpeční směrem dopředu, to nám rozhodně chybí. Snad už to půjde jen správným směrem.“

Jak se ze zmaru dostanete?

„Byl jsem zraněný, proto jsem se těšil. Pro mě je mnohem těžší být mimo hřiště než na něm. Vím dobře, že je to pro nás špatné období, vykopeme se z toho jenom tak, že pomůžeme jeden druhému navzájem.“

Už i fanoušci na vás pískali. Nesete to těžce?

„S některými kluky jsme to už zažili pár let nazpátky, není to nic příjemného. Musíme se z toho dostat ven bojovností. Možná nebude náš fotbal pěkný na oko, ale musíme ubojovat příště tři body.“

Střídal jste po hodině hry. Šlo o nutnost?

„Vrátil jsem se, dá se říct, po vážnějším zranění svalu, takže byla dohoda, že budu hrát tak dlouho, co zvládnu. Asi jsme nemohli riskovat více minut. Už mi docházely síly, ale jsem zpátky a věřím, že se do toho dostanu co nejrychleji.“