Návrat hrdiny Knapíka: smilování pro Teplice. První start, remízový gól

Vlastně to úplně neplánoval takhle jasně vypálit, ale… „Nechci říkat, že jsme na něj čekali jak na smilování boží,“ pronesl teplický kouč Zdenko Frťala na adresu stopera Jana Knapíka a vlastně prozradil, že to tak bylo. Ale divíte se? Na Spartě zahrál zadák brilantně, navíc gólem zařídil v 16. kole Chance Ligy remízu 1:1.

Přitom odkopal prvních sedmdesát čtyři minut v sezoně, dosud se léčil z únavové zlomeniny v nártu, kvůli níž už na konci minulého ročníku nastupoval pod injekcemi.

„Vleklo se to, jsem rád, že jsem dostal od trenéra důvěru. Gól je třešnička,“ usmíval hrdina střetu. Mluvil tak trochu nesměle, na place se tak nechoval. Se spoluhráči měli totiž jasno, že v současné konstelaci mohou uhrát na Letné dobrý výsledek. Mistr ztrácí, padá tabulkou, není ve své kůži. „Byli jsme si vědomi kvality Sparty, ale také jsme věděli, že na tom není jako před několika měsíci. V poločase jsme si řekli, že jsou zranitelní,“ popisoval, jak se vyvíjel jeho náhled na soupeře.

Odvaha se Severočechům vyplatila - stejně jako Frťalovi s nasazením ještě nedávného rekonvalescenta. Přitom ani den před duelem mu neřekl natvrdo, že s ním počítá do startovací jedenáctky. „V pátek jsem se ho zeptal, jestli je připravený do utkání, ale dal jsem mu čas do soboty do rána, protože mluvil o tom, že má rýmu. Nechtěl jsem, aby se mu vyplavily nějaké hormony, kdyby měl tu informaci a ráno přišel s nějakým knedlíkem v krku,“ vykládal dobře naložený kouč.

Nestalo se, Knapík zaválel. „Není jednoduché jít po takové pauze do zápasu na Spartě. Ale ráno jsem viděl jeho odhodlání a teď ho musím ocenit. Je pro Teplice nesmírně důležitý,“ rozsekl Frťala.