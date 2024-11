Provod: Ideální to nebylo, ale víme, za čím si jdeme. Diouf nemá nic vážného

Jste spokojení s takovým rozjezdem po reprezentační pauze?

„Ideální to herně nebylo, ale k tomu vám asi víc řekne trenér. Jsme rádi, že jsme mohli odehrát takový zápas, dostat se zpátky do tempa, zase se budeme zlepšovat. Únava nějaká je, jak se chýlí podzimní sezona ke konci, těch zápasů bylo hodně. Musíme dobře dohrát závěr podzimu, máme před sebou ještě důležité zápasy. Jsem rád, že se nám vrátilo hodně hráčů po zranění a jsme téměř v plné síle.“

Jak jste na tom v náročném podzimu vy osobně?

„Je to spíš o hlavě než o fyzických silách, tělo je schopné se většinou zregenerovat. Spíš jde o to se mentálně připravit do zápasů, jak jste zmínil, je toho hodně a ještě bude. Víme, za jakým cílem si jdeme. Čeká nás ještě spousta krásných zápasů, kde musíme získat za každou cenu tři body. Vím, že to někdy bude trošku na sílu, ale do každého zápasu jdeme na sto procent. Osobně se cítím dobře, věřím, že takhle vydržím až do konce roku.“

Neměl jste obavy o Malicka Dioufa, když na konci zápasu zůstal ležet na trávníku?

„Ptal jsem se ho hned po zápase, říkal, že nejde o nic vážného, trošku cítil kotník. Pro každého hráče je to v tomhle období náročné, oni navíc létají dálky na reprezentační srazy. Nemají to jednoduché, ale on je pořád ještě hodně mladý, dělal jsem si z něj srandu, že proto se pořád cítí dobře. Hraje fantasticky, hrozně nám pomáhá, snad udrží formu a zůstaneme všichni zdraví až do konce podzimu.“

Byli jste dopředu domluvení, kolik toho v zápase odehrajete?

„To ne, dopředu nikdo neví, jak bude zápas probíhat. Při tom stavu bylo ideální, že ti, co mají v sezoně odehráno víc minut, si mohli odpočinout a chystat se na další zápasy.“

Nechtěl jste si kopnout penaltu?

„To ne (úsměv). Máme v týmu útočníky, co se potřebují cítit v pohodě a dávat góly. Je skvělé, že si kluci vyměnili role a oba dali gól. Zásadní je, aby oni stříleli branky, já jim na ně velice rád budu nahrávat.“

Jak v náročném programu udržet herní kvalitu každý zápas?

„Terény jsou v závěru roku horší, pro náš fotbal to nebude jednoduché. Důležité je ty zápasy i tak zvládat. Víme, za čím si jdeme, jsme na dobré vlně v obraně i v útoku, teď se musíme hlavně mentálně udržet v koncentraci na sto procent a zvládat další zápasy.“