Straka chválil mladíky: Výklad ruky? Záhada. VAR je 10:0 v náš neprospěch

Souhlasíte s tím, že oběma penaltami jste Slavii výrazně ulehčili její cestu k dominantnímu vítězství?

„Byla škoda, že jsme inkasovali po penaltách, to nás hodně rozhodilo a hodilo zpátky. Naše bilance při posuzování VAR je 10:0 v náš neprospěch. Nikomu nic nevyčítám, ale pro mne je výklad ruky záhada. Mám k tomu své stanovisko, v mnoha případech je hráč nastřelený do ruky, aniž by s tím počítal, když třeba skáče a má ji od těla. Penalty byly tentokráte rozhodující. Kdybychom vyrovnaný výsledek drželi delší dobu… První půli jsme hráli takticky velice dobře, nepouštěli jsme Slavii do žádných velkých šancí.“

Vnímáte alespoň pozitivum v tom, že vaši svěřenci nejevili známky přehnaného respektu k aktuálnímu lídrovi tabulky?

„Nesehráli jsme špatné utkání, proti soupeři, který má evropský formát, neskutečnou kvalitu. I tak bych chtěl pochválit kluky za to, že to odmakali, předvedli své maximum, Hráči, co dostali příležitost v ligovém fotbale třeba Hák, Mašek nebo Krch, ti odvedli velice dobrou práci, snažili se mančaftu pomoci. Až na výsledek to bylo všechno v pořádku.“

Kdy ve vás uzrál plán dát šanci právě mladým klukům, co hrají ČFL, nebyl to příliš velký risk?

„Je to pravda, že to risk byl. Ale taky je pravda, že risk přináší ovoce. Kluky jsem viděl ve více utkáních, na trénincích, jak se chovali, jak to vnímali a v utkání ukázali svoje kvality. Mají potenciál k tomu, aby tady dál mohli působit. Podali fajnový výkon, i přestože na nich byla vidět nervozita. V týdnu jsem je připravoval na to, že budou hrát, nečekali to, ale rozhodně toho nelituju.“

U gólu Zafeirise, nikdo z obrany proti střelci nevystoupil. Zase další individuální chyba, že?

„To jsou situace, které vznikají v šestnáctce po odraženém balonu, to se nám právě přihodilo. Míka vystoupil pozdě, a proto Janáček podle svých slov viděl balon na poslední chvíli. To jsou přesně ty situace, které nás srážejí a rozhodují zápasy. Když chcete uspět proti takovým týmům, musíte hrát bez chyby, nesmíte je dostávat do šancí. Pozdě jsme reagovali, jako při čtvrtém gólu Zíka odkryl levou stranu a najednou vznikla mezera. Jsou to školácké chyby, za ně jsme zaplatili.“

Jak se do sportovního procesu promítají spekulace o výměně majitele

„Snažíme se koncentrovat na fotbal. Lhal bych, že to jde kolem nás. Od chvíle, co jsem do klubu přišel, tak se nic pozitivního o nás nenapsalo. Zpravidla to jsou negativa proti nám, proti určitým jednotlivcům. Snažím se tohle dávat stranou, není to moje kompetence. Zeptejte se pánů Kristka s Jirkou, ti by vám dali lepší informace, než mám já. Pro mne je priorita sportovní stránka. Snažím se pracovat v tomhle tlaku, který tu máme. Nic nevzdáváme, budeme pracovat dál.“

Po 15 kolech má Dynamo na kontě dva body, inkasovalo 40 branek, má tedy nejhorší obranu, na předposledního ztrácí devět bodů, jak z toho ven?

„Je to tristní, pracujeme na tom v trénincích, snažíme se kluky přesvědčovat, aby nedělali individuální chyby. Vemte si zápasy zpátky, jak my inkasujeme. Nepohlídaná situace s Hradcem, na Dukle dva auty. To jsou pořád individuální věci. S těmi hráči mluvíme, pracujeme s nimi. Každý zodpovídá za to, co dělá. Bohužel tyhle věci nemůžeme rozhodovat, oni sami musí vědět, kdy předskočit soupeře, kdy je vykrokovat. Zkouším je nabádat, aby měli zodpovědnost za to, co dělají. Neskutečně mne to štve, máme mladé kluky, co to mají před sebou, v tom budeme pokračovat. Jsou to mladí frajeři, co potřebují čas, aby se tohle odstraňovalo. Když neuděláš chyby, tak se jich nemůžeš zbavit. Bohužel snadno inkasujeme, třeba v Teplicích místo toho, abychom byli na koni, tak hráč na šestnáctce podklouzne a dostaneme góla. Inkasujeme po standardce, kdy každý ví, co má dělat. Základ je v tom, aby na to hráči dokázali reagovat. Pracujeme na tom, ukazujeme si to na videu…“