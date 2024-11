Trpišovský o únavě hráčů: Všichni chtějí na hřiště. Co zranění Chorého?

V základní sestavě hráli proti Dynamu i dva Afričané, kteří se vrátili z reprezentační pauzy. Jak se cítí?

„Malicka Dioufa jsem o poločase chválil, připojil se ze všech jako poslední, ale v první půli byl na tom ze všech nejlépe. Program na nich upřímně není moc znát. Oscar nehrál za Libérii druhé utkání kvůli únavě a zápas si navíc umí udělat tak, aby neskončil na hranici vyčerpání. Zvládají to velice dobře.“

Jan Bořil si o odpočinek řekl sám, nebo jste měli nějaká varovná data?

„Bylo to naše rozhodnutí. První plán byl, že nastoupí Štěpán Chaloupek s Davidem Zimou. Bóřa chtěl hrát i tento zápas, ale spíš jsme tam chtěli dát Zimu, který z toho trochu vypadl. Tomáš Holeš se ale cítil také dobře.“

Zápasů bude ještě opravdu velká nálož. Jak složité je ty síly rozložit?

„Zásadní věc je, že všichni chtějí na hřiště, v týmu je pohoda a rytmus. Týmu se daří a nikdo z toho nechce moc vyskakovat. Máme také většinou velké držení míče, je rozdíl mezi sérií zápasů, kde se běhá mezi vápny a pak takovými jako v Českých Budějovicích. Teď nás čeká zápas s Fenerbahce v devět večer a v neděli od jedné s Libercem, takže někdy trochu přemýšlíme dopředu. Změny asi budou, ale půjdou spíš z typologie zápasů než z únavy.“

Tomáš Chorý proměnil penaltu a pak střídal o půli se zraněním. Jak je na tom?

„Bylo to preventivní, Tomáš to chtěl ještě zkoušet. Terén byl ale těžký, bahnitý, tak jsme nechtěli nic riskovat. Jsem rád za obě proměněné penalty, Mojmír Chytil ji tu minulý rok na stejnou bránu nedal. Dříve jsme měli jako exekutora Vencu a našli jsme za něj hráče. Ve venkovních zápasech na zhoršujících se trávnících budou standardky od penalt až po rohy rozhodujícím faktorem.“

Jak jste byl s výkonem na hřišti Dynama spokojen?

„Jsme spokojení s výsledkem. Gólově je to přesvědčivé, ale výkon nebyl ideální. V první půli jsme neměli pohyb, domácí byli živější. Díky ruce jsme se dostali do zápasu, Zafi dal rozdílový gól a už jsme soupeře do ničeho nepustili. Bylo vidět, že nejsme po repre pauze v herním rytmu. Mohli jsme alespoň dát prostor některým mladším hráčům, některým dát odpočinek.“

Jak moc koukáte v této fázi na tabulku?

„Budu se opakovat, ale vůbec. Je na to brzy, skončila polovina základní části. Snažíme se z toho vyždímat maximum bodů, minule jsme měli šestadvacet vítězství a nedosáhli jsme na titul. Tabulka pro mě není ukazatel toho, že jsme úspěšní. Koukám na naší bilanci z minulé sezony a snažíme se dělat minimálně stejně bodů jako tehdy. I my jsme v minulosti stahovali velké rozdíly.“

Dominik Pech se stal už vaším šestnáctým ligovým střelcem. To vám musí dělat radost, že?

„Těší mě to, všeobecně jsou týmy úspěšnější, když mají více střelců. Pro nás to tak vždy bylo, i když byl v minulosti odskočený třeba Venca Jurečka. Teď je dobře, že i když tolik nerotují, góly dávají všichni. Svědčí to o tom, že mají velký akční rádius, dostávají se do lepších prostorů. Velkou radost mám z Oscara i Zafeirise. Když si před zápasem dělám nějaké důležité věci, je tam osm až devět hráčů, kteří ten bod mohou udělat a mají dobrou střelu. Zápasy už se do konce podzimu nebudou hrát na tolik gólů a pak je třeba, aby vám to rozhodl třeba Jan Bořil.“