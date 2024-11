Říkali mu: Střílej! Planka poslechl a už se těší na Baník. Karviná v TOP 6

Premiérový ligový gól Davida Planky zpevnil karvinský chrám. Svěřenci Martina Hyského skolili Pardubice 1:0 a doma neprohráli sedmkrát v řadě. Útok na elitní šestku? Proč by ne. Tým zase ukázal sílu a kouč připravil Davidu Střihavkovi, svému bývalému asistentovi u béčka Slavie, první porážku ve třetím utkání. „Nadstandardní zápas,“ shrnul Hyský.

Dynamické bitvě by slušela větší porce branek, než jeden povedený obstřel z patnácti metrů, který po přihrávce nejlepšího nahrávače soutěže Giannise Botose trefil záložník Planka, jeden z podzimních objevů MFK. „Všichni mi říkají, ať střílím. Tak jsem konečně vystřelil a jsem rád, že to takhle pěkně zapadlo za háčky,“ liboval si devatenáctiletý talent. „Byl to extrémně těžký zápas. Pardubice se po změně trenéra snaží hrát aktivní fotbal,“ ocenil protivníka.

Škoda, že 400. ligový start obránce Jiřího Fleišmana vidělo jen patnáct stovek diváků. Karviná by si zasloužila větší přízeň, rozjela nejlepší sezonu za poslední roky. A to jí chybí zraněný klíčový středopolař David Moses, jenž má v zimě přestoupit do Slavie. „Věřím, že si k nám diváci najdou cestu,“ doufal Hyský, jemuž vyšel tah s Luckym Ezehem na hrotu.

Šestigólový Filip Vecheta, jenž strávil větší část repre pauzy s reprezentací U-21, tentokrát nedostal ani minutu. Nigerijec byl aktivní, po rohu dokonce skóroval. Ovšem jeho zásah následně odvolal sudí Szikszay, jenž se šel na pokyn VAR podívat na záznam a potvrdil útočníkův faul na Vojtěcha Patráka. „Museli jsme být silní po fyzické i mentální stránce, protože závěry jsou nejtěžší,“ poznamenal Planka, jenž nyní nastupuje v centrální pozici se Sebastianem Boháčem.

„Středovka se pořád mění, je tu velká konkurence. Hrajeme náročný fotbal, nikdo nesmí usnout na vavřínech,“ zdůraznil jediný střelec chladného nedělního odpoledne, jehož si Hyský vytáhl do Slezska z druholigové Vlašimi. „Karviná se od minulých sezon pod panem trenérem hodně zvedla. Je tu i dobrá parta. Jsem tu rád. Posunout se do první ligy byl vždycky můj sen,“ ujistil.

V regionu je spokojený, v nedaleké Ostravě má širší rodinu v čele s dědou. Zrovna příště zajíždí MFK k velkému derby na Baník. „Nemám to tak pod kůží,“ připustil. „Skoro celý život bydlím v Praze, byl jsem ve Slavii. Se Spartou to bylo vždycky vypjaté. Ale co jsem poznal v prvním zápase (0:0), je tady derby skoro stejné,“ srovnal s prestižní konfrontací pražských „S“.

Také Pardubičtí ukázali kvalitu, nebyli ani trošku odevzdaní. O bod dřeli až do konce. A kdyby Tomáš Zlatohlávek nezazdil těsně před půlí tutovku, klidně mohli odjet minimálně s bodem. „Na hráče jsem pyšný, musím je pochválit. Nechali na hřišti úplně všechno,“ hodnotil Střihavka, nástupce Jiřího Saňáka. „Jsme na dobré cestě, abychom tyto zápasy zvládali v náš prospěch,“ mínil.