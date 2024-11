Mistři Fantasy: vsadit na Spartu? Los Jablonce jako dáreček, čas na žolíky

Pozor, kvůli dohrávce Olomouce se Slováckem začíná další kolo iSport Fantasy už ve středu! Celkově se to teď bude dvojitými zápasy jen hemžit a tak je potřeba si pořádně prostudovat los, možnosti žolíků a v zásadní fázi sezony udělat změny. Alespoň to si myslí moderátoři pořadu Mistři Fantasy Bartoloměj Černík a Pavel Baláž. Příznivý vítr fouká především ze severu. „Moje taktika na přespříští kolo je jasná. Seženu si tři obránce Jablonce a budu doufat v přísun bodů,“ má jasno Černík.

Jablonec totiž sice o víkendu vyjíždí do Plzně, následně ale v dvojitém kole přivítá doma dva nejhorší celky – Duklu a České Budějovice. „Vždycky v losu koukáme, s kým budou hrát Budějovice. A teď je to v kombinaci s Duklou a domácím prostředím. Já osobně zkusím Michala Berana, má bodový potenciál,“ překvapil Baláž.

Podle něj by mohl do konce podzimu zažít lehkou renesanci i Liberec, který v posledním kole zazářil v Olomouci. Další bodovou erupci zaznamenal Michal Hlavatý, hattrick si zase připsal Denis Višinský. Vrátit by se mohl i Aziz Kayondo.

V dvou následujících kolech rozhodně budou hrát velké slovo žolíky. „Využiju nyní neomezené přestupy a připravím si tým od brankáře po posledního hráče lavičky pro 17. kolo. Tam zahraji Pomoc z lavičky. Všichni hráči budou mít dva zápasy, a pokud žeton nezahrajete, skončí vám na lavičce opravdu hodně bodů,“ představuje svůj plán Černík.

Jaké další týmy mají do konce podzimu skvělý los?

Kdo oba moderátory zatím nejvíce překvapil?

A je čas jít proti proudu a zkusit někoho ze Sparty?

To vše se dozvíte v novém dílu Mistrů Fantasy.