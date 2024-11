Pokorný, Kohút, Zorvan: Chcete nás? Končí jim smlouva, prodávají čísla

Každý ví, co potřebujete, abyste vzbudili pozornost na lepších adresách, když vám končí smlouva. Je to mnohdy sice až příliš krátkozraké, ale jsou to čísla. Tolik omílaná formulka, za kterou schováte především góly a asistence. Ty prodávají či posunují. V „mlhavém“ zápase na Andrově stadionu se hráčům s kontrakty do června 2025 dařilo. Hned čtyři si při výhře Olomouce nad Slováckem (2:1) připsali „kanadský“ bod. A jako by tím do světa vyslali otázku: Chcete nás?